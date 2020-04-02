البث الحي
سياسة

السعودية تفرض حظر تجوال كامل في مكة والمدينة بسبب كورونا

أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي
أجبرت جائحة فيروس كورونا السلطات السعودية على إغلاق الحرم المكي
2/4/2020

فرضت السلطات السعودية حظر تجوال في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي الحظر يوميًا وبشكلٍ كامل، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر فرض حظر التجوال ضمن تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجوال تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وكانت السلطات السعودية قد فرضت، الإثنين 23 مارس/آذار الماضي، حظر تجوال في مكة والمدينة ما بين الثالثة عصرًا والسادسة صباحًا، في حين حظرت التجوال في مناطق أخرى ما بين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسجلت السعودية أكثر من 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن 21 حالة وفاة منها 5 حالات جديدة.

على الصعيد الدولي، أصاب فيروس كورونا المستجد 961 ألفًا و589 شخصًا، توفي منهم 49 ألفًا و165 ، في حين تعافى 203 ألفًا و176 شخصًا، حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

شاهد: السعودية تدعو العالم للتريث بشأن الحج

بينها خطبة الجمعة.. 6 إجراءات سعودية داخل المساجد بسبب كورونا

السعودية تعلق الدراسة خشية انتشار فيروس كورونا

شاهد: السعودية تعزل محافظة القطيف بسبب فيروس كورونا

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)