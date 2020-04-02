السعودية تفرض حظر تجوال كامل في مكة والمدينة بسبب كورونا

فرضت السلطات السعودية حظر تجوال في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي الحظر يوميًا وبشكلٍ كامل، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر فرض حظر التجوال ضمن تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).

#عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : منع التجول في أرجاء مدينتي #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر. #كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/7idZL9apha — واس العام (@SPAregions) April 2, 2020

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : منع التجول في أرجاء مدينتي #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر. #كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/SsLp8rnOdF — واس العام (@SPAregions) April 2, 2020

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجوال تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وكانت السلطات السعودية قد فرضت، الإثنين 23 مارس/آذار الماضي، حظر تجوال في مكة والمدينة ما بين الثالثة عصرًا والسادسة صباحًا، في حين حظرت التجوال في مناطق أخرى ما بين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسجلت السعودية أكثر من 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن 21 حالة وفاة منها 5 حالات جديدة.

على الصعيد الدولي، أصاب فيروس كورونا المستجد 961 ألفًا و589 شخصًا، توفي منهم 49 ألفًا و165 ، في حين تعافى 203 ألفًا و176 شخصًا، حتى الآن.

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