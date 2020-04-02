الأبحاث العلمية تجري بوتيرة سريعة لمواجهة فيروس كورونا

نظّم قطاع البحث العلمي صفوفه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فكثف أعماله متوخيا الشفافية، للوصول سريعا إلى أجوبة على أسئلة صعبة يطرحها وباء عالمي يتفشى بسرعة هائلة.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيشا بالعاصمة الفرنسية باريس، يزدان يزدانباناه، لدى عرضه تجربة سريرية في مارس/آذار الماضي "في زمن انتشار وباء، يكون البحث جزءًا من الرد".

ويواجه العلماء تحدي احتواء تفشي الفيروس، واختبار علاجات ضده، والبحث عن لقاح.

في مواجهة مثل هذه، تصبح الضغوط غير مسبوقة، يتقدم البحث العلمي بسرعة لم يُظهرها من قبل في مواجهة أي مرض جديد.

لقد توصل العلماء إلى فك رموز جينوم الفيروس في غضون بضعة أسابيع.

وفي مداخلة لإذاعة "فرانس كولتور"، قال اختصاصي علم الأوبئة في معهد باستور، أرنو فونتانيه "استغرق الأمر سنوات بالنسبة للإيدز.. نعيش في مرحلة مختلفة تمامًا، والأمر لافت بالنسبة للوقت الذي كسبناه".

فبعد بضعة أيام على تسجيل أولى حالات الالتهاب الرئوي، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، في ووهان، بؤرة الوباء في وسط الصين، نجح علماء صينيون في التوصل إلى سلسلة جينوم الفيروس، وتقاسموا النتائج لاحقا مع زملائهم في دول أخرى من خلال قاعدة بيانات دولية.

واستنادا إلى نتائج هذه الأعمال، توصل معهد باستور في فرنسا ومختبر ألماني إلى ابتكار فحص جزيئيّ موثوق، سمح بتشخيص أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في أوربا.

ويعمل باحثو معهد باستور حاليًا على تطوير فحوص تسمح بقياس درجة المناعة العامة لدى مجموعة أو شعب، ما يعتبر أساسيًا لرفع تدابير الحجر المنزلي.

وتمكنت أوساط البحث العلمي في فرنسا من تشكيل لجنة عرفت باسم "رياكتينغ" أو "البحث والعمل ضد أمراض معدية مستجدّة"، ويشارك فيها أطراف من جميع قطاعات الأبحاث بما فيها فروع العلوم الإنسانية.

وأوضح الطبيب المختص في علم الأوبئة والمنسق العلمي في هيئة "رياكتينغ"، إريك دورتنزيو، أن الحاجة إلى مثل هذه الهيئة ظهرت خلال انتشار إنفلونزا "إتش1إن1" في 2009، بعد "الإقرار بالفشل، إذ لم يجرِ التنسيق وقتها بين الباحثين في مختلف المعاهد، بما يتيح إجراء أبحاث مجدية في ظل وضع أزمة".

تجربة سريرية غير مسبوقة

باشرت الهيئة العمل على التصدي لفيروس شيكونغونيا في جزر الأنتيل عام 2013، وعززت خبرتها لاحقًا لدى مكافحة فيروس إيبولا في أفريقيا.

وأوضح دورتنزيو بهذا الصدد "أثبتنا عندها أن بالإمكان إجراء تجربة سريرية بشكل عاجل، سواء كان الأمر يتعلق بعلاج أو لقاح".

ويعمل مئات الباحثين، منذ يناير الماضي، على دارسة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "ينضمّ إليهم كل يوم باحثون جدد، كما ترد عروض مساعدة عفويّة. اضطر البعض إلى إعادة توجيه أعمالهم، بل أحيانا التخلي عنها.. الظرف طارئ إلى حد أن الجميع يدرك ضرورة دفع العلم قدما".

وشكل الأطباء منذ ظهور الإصابات الأولى في فرنسا شبكة مراقبة واسعة، وهي مرحلة أساسية لأي أبحاث.

وتواصلت هيئة "رياكتينغ" مع شركاء أوربيين بهدف إجراء تجربة سريرية واسعة النطاق، أطلق عليها اسم "ديسكوفري"، بدأت مؤخرًا على 3200 مريض في سبع دول.

وقالت اختصاصية الأمراض المعدية في مستشفى "لا كروا روس" الجامعي في مدينة ليون الفرنسية، فلورانس أدير، التي تتولى إدارة المشروع "إنه إنجاز مطلق أن نكون نجحنا في وضع بروتوكول بهذا الحجم في فترة قياسية من الوقت"، في حين أن آلية التجارب السريرية تستغرق عادة أشهرًا، لا.. بل سنوات.

وأوضح طبيب في أحد مستشفيات المنطقة الباريسية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "صمّمنا ديسكوفري تحت ضغط بالغ الشدة؛ لتقديم استجابة علمية، لأن الموجة قادمة، وذلك مع الحفاظ على معايير البحث السريري".

لكن عددًا من الباحثين عبر العالم نددوا بـ"إهدار الوقت" منذ انتشار وباء سارس (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) عام 2003، مشيرين إلى سوء تمويل الأبحاث حول سلالة فيروسات كورونا الذي حال دون تخصيص مجهود كافٍ لهذا الغرض، الأمر الذي ربما يحرمنا اليوم من دواء فعال.

ومن كلية الصحة العامة في جامعة يال، قال جاسون شفارتس إن "الاهتمام المتزايد بالبحث والاستثمار الناجم عن ظهور وباء جديد، غالبًا ما يتراجع بشكل سريع بعد انحساره"، ويأمل الباحثون أن يستخلص العالم العبر من الأزمة الحالية.

عواقب سلبية

من التغييرات الأخرى التي نتجت عن الأزمة الصحية الحالية فورة المنشورات العلمية.

وأحصت مجلة "نايتشر" ما لا يقل عن 900 مقال أو مقتطفات مسبقة من مقالات أو دراسات حول فيروس كورونا المستجدّ في العالم بين فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين،

وتُنشر مقتطفات الإصدارات الطبية على الإنترنت في وقت أبكر، مع إتاحة الاطلاع مجانًا على عدد متزايد من المقالات.

وجمعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الأسبوع الماضي بتقنية الفيديو كونفرانس 73 وزيرا للعلوم عبر العالم، دعتهم إلى دمج "العلم المفتوح" في أنظمة البحث المعتمدة في بلدانهم من أجل "تقاسم أفضل للمعلومات".

لكن الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (سي إن إر إس) والمختص في الاقتصاد الصحي، جوسلان تويلييه، حذر من أن إتاحة العلم للعموم "إن كان مفيدًا بصورة عامة للمجتمع المدني، فقد تكون له عواقب سلبية حين تلقى بعض الدراسات التمهيدية انتشارا أسرع مما ينبغي في الإعلام"، كما حصل مؤخرًا مع دواء الكلوروكين.

وقال "هذا قد يولّد سلوكا غير منطقي على ارتباط بدراسة جديدة أجريت تحت راية العلم، لكنها لم تلقَ بعدُ مصادقةً كاملة من خلال إتمام الآلية العلمية".