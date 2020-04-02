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سياسة

"اقتلوهم بالرصاص".. رئيس الفلبين لن يتساهل مع مخالفي إجراءات العزل

دوتيرتي: سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب
دوتيرتي: سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب
2/4/2020

حذر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال دوتيرتي في خطاب تلفزيوني "الأوضاع تسوء.. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا..".
وأوضح بالقول" أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات.. ورأيتم أن حياتكم في خطر من مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".
وأضاف "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".
وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و 2311 إصابة مؤكدة، وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.
وقال دوتيرتي في خطابه إن من الضروري بالنسبة إلى الجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في وقت تسعى فيه السلطات لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

أحد الشوارع في العاصمة الفلبينية مانيلا ويبدو خاليا
لن نطلق الرصاص

وشدد دوتيرتي في خطابه التلفزيوني على أن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.
جاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء، لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.
و قال قائد الشرطة الوطنية اليوم الخميس، إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

المصدر : رويترز
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