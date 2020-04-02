إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بكورونا.. ونتنياهو يدعو لوضع الكمامات

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي.

كان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بتطورات انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه، وقالت الوزارة في بيان منها إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.

وأوضح بيان وزارة الصحة الإسرائيلية أنه" سيتم إجراء تقصٍ وبائي، وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

كان نتنياهو قد خضع للفحص بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية.

وخضع نتنياهو70 عاما لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو لوضع الأقنعة الواقية

الأقنعة الواقية

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأربعاء إنه يتعين على كل الإسرائيليين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة إجراءً احترازيا للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح نتنياهو في خطاب تلفزيوني "نطلب منكم جميعا، يا مواطني إسرائيل، ارتداء الكمامات في المجال العام". وذكر أنه ينبغي الاحتفال بكل الأعياد الدينية مع أفراد الأسرة فحسب.

ارتفاع الوفيات

وارتفعت الوفيات بالإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 والإصابات إلى 6211 إصابة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه، تم تسجيل 3 وفيات في ساعات فجر اليوم، وأضافت أن الوفيات بأعمار 95 و77 و78 عاما، وأن المتوفين كانوا يعانون من أمراض قبل إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211، وترتفع الوفيات والإصابات على الرغم من لإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.