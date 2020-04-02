إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة المليون وأكثر من 50 ألف وفاة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء اليوم الخميس، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع.

جاء ذلك وفق ما أظهرت أرقام منصة "ورلدو ميترز" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم إلى مليون و4 آلاف شخصا، وذلك بعد نحو ساعتين من تخطي حصيلة الوفيات عتبة الـ50 ألف.

ووفق هذه الإحصائية، فإن نسبة الوفيات مقارنة بالمصابين وصلت حد 5%.

وبالنظر إلى أرقام الوفيات والإصابات قبل أسبوع، يظهر الآن أن حصيلتهما تضاعفت بمقدار الضعفين، خلال أسبوع فقط.

وبحسب إحصاء آخر لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 51,364 حالة على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة 51,364 حالة، بينها 37,709 في أوربا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 13,915 حالة وتليها إسبانيا مع 10,003 حالات ثم فرنسا مع 5,387 حالة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5,316 حالة

ولا تعكس أرقام الإصابات إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

وظهر الوباء في الصين للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.