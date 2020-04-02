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سياسة

"أخطاء" كورونا تطيح بوزير الزراعة الأردني

وزير الزراعة المستقيل إبراهيم صبحي الشحاحدة
وزير الزراعة المستقيل إبراهيم صبحي الشحاحدة
2/4/2020

قدم وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، اليوم الخميس، استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز؛ على خلفية "أخطاء إدارية" ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، في بيان، أن استقالة الشحاحدة تأتي "التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات" دون أن يحدد البيان ماهية تلك الأخطاء وأوقات حدوثها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء رفع الاستقالة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، منسباً بالموافقة عليها.
وجاء في نص رسالة استقالة الوزير:
"وزير الزراعة يضع استقالته بين يديّ رئيس الوزراء التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم."

وفي وقت لاحق، أصدر عاهل الأردن مرسوماً ملكياً بقبول استقالة الشحاحدة، وتكليف صالح الخرابشة، وزير البيئة، بإدارة وزارة الزراعة.

وسبق أن شهدت حكومة الرزاز، 4 تعديلات، منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018. وسجل الأردن 278 إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، بينها 36 حالة شفاء، و5 وفيات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير شؤون الاعلام في الأردن أمجد العضايلة، اليوم الخميس، دخول بلاده في حظر شامل للتجوال غدا الجمعة لمدة 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حظر التجوال الشامل الذي سيمتد طوال 24 ساعة غدا الجمعة يأتي لتمكين فرق التقصي الوبائي من العمل بكفاءة.

وأضاف أن الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجيات الضرورية، خاصة وأنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد يوم الجمعة على امتداد الأيام القادمة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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