15 شركة في الدول الناطقة بالألمانية تعمل على إنتاج دواء لكورونا

قالت اتحادات لصناعة الدواء في ألمانيا إن ما لا يقل عن 15 شركة في الدول الناطقة بالألمانية تعمل على إنتاج دواء لفيروس كورونا الجديد، فيما تعمل سبع شركات أخرى على إعداد لقاح مضاد.

والاتحادات الثلاثة هي: اتحاد "في إف إيه" وهو اتحاد لشركات أبحاث الصناعات الدوائية في ألمانيا ويضم 47 شركة واتحاد "بيو داتشلاند"(بيو ألمانيا) وهو ممثل لقطاع التكنولوجيا الحيوية في ألمانيا، واتحاد "فارمينغ" للأبحاث الدوائية.

وأوضحت الاتحادات عن طريق خريطة تفاعلية على الإنترنت، الأماكن التي يجري البحث فيها في ألمانيا والنمسا وسويسرا، وما تعمله الشركات بالضبط.

وذكرت الاتحادات أن الخريطة سيتم تحديثها بشكل مستمر، وأشارت إلى أن الشركات ستواصل التعاون بشكل مكثف مع بعضها بعضا وكذلك مع شركات أخرى.

يذكر أن الدول الناطقة بالألمانية هي ست دول، ألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، النمسا، لوكسمبورغ، ولختنشتاين.

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا الأحد إلى 145 ألفا و184 حالة إصابة، توفي منهم 4586 وتعافى 88 ألفا .

آلاف الأسرة في الرعاية

أطباء يعتنون بمريض بفيروس كورونا في وحدة للعناية الفائقة في ألمانيا

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة في ألمانيا عن الجمعية الألمانية متعددة الاختصاصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة (دي آي في آي) أن عدد أَسِرَّة الرعاية المركزة التي لا تزال خالية يبلغ نحو 13 ألف سرير.

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد أَسِرَّة الرعاية المركزة التي لدى المستشفيات التخصصية يبلغ 30 ألف سرير على الأقل.

من جانبه، قال أوفه يانسنس، رئيس الجمعية إنهم توصلوا إلى استعراض إجمالي موثوق لكل قدرات الرعاية المركزة في ألمانيا، مشيرا إلى أن هذه المعرفة تتيح للأطباء والساسة فترة راحة قصيرة، لكنه حذر من الابتهاج الكاذب " فنحن لا نزال بعيدين عن تجاوز أسوأ ما في الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع جائحة كورونا، تم إلزام كل المستشفيات التخصصية الألمانية التي لديها أَسِرَّة رعاية مركزة، بإبلاغ الجمعية بنسبة إشغال هذه الأَسِرَّة حيث يتم تسجيل هذه النسب في سجل يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

ويقوم أكثر من 95% من المستشفيات بالإبلاغ اليومي عن نسب الأَسِرَّة الخالية والمشغولة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 100% في الأسبوع المقبل.

وتظهر خريطة ألمانيا أن غالبية مرضى كورونا في جنوب وغرب البلاد يتم علاجهم في وحدات الرعاية المركزة، فيما يبدو الوضع هادئا نسبيا في شمال شرق البلاد.

مليارات الكمامات

مديرة مدرسة ألمانية تحمل أقنعة واقية ومعقمات لتوزيعها

قالت ألمانيا إنها تتوقع أن تكون هناك حاجة لمليارات من الكمامات في البلاد أثناء أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "إذا أردنا تمكين الجميع في ألمانيا من العمل والتسوق وركوب الحافلات من خلال حماية الفم، سنكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 إلى 12 مليار قناع سنويا".

وتابع ألتماير قائلا: "إذا أنتجنا جزءا كبيرا من ذلك في ألمانيا، سنكون قد حققنا الكثير".

وقال ألتماير: "هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج الملايين من أقنعة الجراحة وأقنعة حماية الفم (كمامات) في ألمانيا في النصف الثاني من الصيف".