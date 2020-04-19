البث الحي
سياسة

وصل المسعفون للتعامل مع حالة اشتباه بكورونا وكانت المفاجأة (فيديو)

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في تركيا 10 آلاف و453 شخصا
بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في تركيا 10 آلاف و453 شخصا
19/4/2020

اتصل سكان حي كارا جمرك التاريخي في مدينة إسطنبول التركية بالإسعاف بحجة وجود مشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وصل الإسعاف بعد دقائق ليفاجأ بخروج سكان الحي الذين كانوا ينتظرون للاحتفال بشكل كبير بالمسعفين لجهودهم في مكافحة وباء كورونا.

واحتفى الأتراك بشكل متكرر بالطواقم الطبية بعدة طرق، منها حملة التصفيق من شرفات المنازل، للتعبير عن الشكر والدعم لكوادر القطاع الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة لوقف تفشي فيروس كورونا، وهي حملة شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة،قال السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329 إصابة.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء.

وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890 وتعافى 10453 مريضا حتى الآن. وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة 40520.

رقم قياسي في التعافي

في المقابل تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا 10 آلاف، بعد شفاء 1822 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد.

جاء ذلك بحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجة.

وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 10 آلاف و453 شخصا.

وفي تعليقه على الأرقام، قال الوزير قوجة إن "عدد مرضانا الذين تماثلوا للشفاء تجاوز 10 آلاف. لدينا تفوقات مهمة في موضوع العلاج".

وأضاف في تغريدة على تويتر "رغم ازدياد الفحوصات، هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة المضافة".

وشدد الوزير على أن تركيا تتمتع بنقطتي قوة في الوقت الراهن، هما التدابير والعلاج، واستدرك "دعونا نستخدم قوتنا. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)