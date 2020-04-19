وصل المسعفون للتعامل مع حالة اشتباه بكورونا وكانت المفاجأة (فيديو)

اتصل سكان حي كارا جمرك التاريخي في مدينة إسطنبول التركية بالإسعاف بحجة وجود مشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وصل الإسعاف بعد دقائق ليفاجأ بخروج سكان الحي الذين كانوا ينتظرون للاحتفال بشكل كبير بالمسعفين لجهودهم في مكافحة وباء كورونا.

Karagümrük Taraftarları olarak Sağlık Çalışanlarımıza sürpriz yaptık. Vaka var diyerek ambulans çağırıp onlara destek verdik ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. pic.twitter.com/dphvf7e2Ug — Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) April 17, 2020

واحتفى الأتراك بشكل متكرر بالطواقم الطبية بعدة طرق، منها حملة التصفيق من شرفات المنازل، للتعبير عن الشكر والدعم لكوادر القطاع الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة لوقف تفشي فيروس كورونا، وهي حملة شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.

كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة،قال السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329 إصابة.