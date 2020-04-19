موريتانيا: الرئيس يعلن تعافي جميع مصابي كورونا في البلاد

أثار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد إعلانه تعافي جميع مواطني بلاده المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الغزواني عبر تغريدة على حسابه في تويتر: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد ١٩. تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال ما زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم، لذا يتوجب علينا أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكراهات".

أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد ١٩. تم ذلك بفضل الله أولا،ثم بفضل جهودكم.لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لازالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم،لذا يتوجب علينا أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحيةو إكراهات. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) April 19, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر، ما بين مهنئ ومشكك في صحة الخبر، وأبدى معلقون سعادتهم بالخبر، ورأوا أن في ذلك بادرة تفاؤل في طريق القضاء على الفيروس المتفشي عالميًا.

نعم موريتانيا اصبحت خالية من اي مصاب ب كورونا و لله الحمد.

نعم العلم و التقدم ليسا حكرا على احد بالجهد و الارادة يكتسبان.

نعم ارادة صاحبتها صرامة و تنسيق قد تصنع موريتانيا خالية من الفيروس يا متهكمين و متنمرين.

التفتوا لحالكم و انزلوا من برجكم العاجي الكاذب و عيشوا واقعكم. — جمال (@5vEt6F4T6rJ01VM) April 19, 2020

للأسف لاحظنا على هاذا الفضاء سخرية واسعة في التعليقات على خلو موريتانيا من فيروس كورونا من طرف إخوة مغردين عرب…

لن نتعامل بالمثل وستظل نتمنى الخير للجميع….متمثيلين قول الحق سبحانه وتعالى (وأعرض عن الجاهلين)#موريتانيا#معا_ضد_كورونا — جار الله أيده الشنقيطي (@38G9aSbejOJXvRS) April 19, 2020

صباح الخير ل #موريتانيا 💗

موريتانيا تغلبت على #كورونا

وعليه نفهم :

الامر ليس له علاقة بالإمكانيات ولا بقوة الدول ولا حتى بالطب المتطور، الحكاية وما فيها،ان السياسة اللي انتهجتها موريتانيا لمواجهة الفيروز كانت سياسة ناجحة

المشكل ليس في الإمكانيات المشكل في السياسيات#Covid_19 — Radia Boudissa (@RadiaBoudissa) April 19, 2020

في حين رأى آخرون أن نسبة الاختبارات التي تجريها الحكومة ضئيلة، مقارنةً بدول أخرى عربية وأوربية ما يجعل – من وجهة نظرهم – خبر القضاء على الفيروس أمرًا مستحيلا.

https://twitter.com/xhWbToSc7axsRJG/status/1251829758708658177?ref_src=twsrc%5Etfw

موريتانيا تعلن عن خلوها من فيروس #كورونا معلومه عن موريتانيا :

منذ بداية الازمة اجرت دولة موريتانيا 857 اختبار لفيروس كورونا

عدد سكان مويتانيا ٤ ملايين و٤٠٠ الف

نسبة عدد الاختبارات للسكان 0.2% — د.اكرم النبيل (@Dr_akr4am) April 18, 2020

وتساءل آخرون عما إذا كانت دول أخرى قد سبقت موريتانيا في إعلان شفاء جميع حالات الإصابة بالفيروس لديها؟

هل موريتانيا هي أول دولة في العالم تعلن شفاء كل الحالات المصابة بفيروس كورونا وعدم وجود حالات جديدة ؟ https://t.co/DMjahgFpVt — Amgad H Alghonimy (@amgadalghonimy) April 19, 2020

يُذكر أن موريتانيا سجلت 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، قضى شخص منهم جراء الإصابة، في حين تعافى الستة الآخرون.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و361 ألفًا و482 شخصًا حتى الآن، وأدوى بحياة 162 ألفًا و45 مصابًا، بينما تعافى 607 آلاف و342 مصابًا حتى اللحظة.