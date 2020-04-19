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موريتانيا: الرئيس يعلن تعافي جميع مصابي كورونا في البلاد

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
19/4/2020

أثار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد إعلانه تعافي جميع مواطني بلاده المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الغزواني عبر تغريدة على حسابه في تويتر: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لفيروس كوفيد ١٩. تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال ما زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم، لذا يتوجب علينا أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكراهات".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر، ما بين مهنئ ومشكك في صحة الخبر، وأبدى معلقون سعادتهم بالخبر، ورأوا أن في ذلك بادرة تفاؤل في طريق القضاء على الفيروس المتفشي عالميًا.

في حين رأى آخرون أن نسبة الاختبارات التي تجريها الحكومة ضئيلة، مقارنةً بدول أخرى عربية وأوربية ما يجعل – من وجهة نظرهم – خبر القضاء على الفيروس أمرًا مستحيلا.

https://twitter.com/xhWbToSc7axsRJG/status/1251829758708658177?ref_src=twsrc%5Etfw

وتساءل آخرون عما إذا كانت دول أخرى قد سبقت موريتانيا في إعلان شفاء جميع حالات الإصابة بالفيروس لديها؟

يُذكر أن موريتانيا سجلت 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، قضى شخص منهم جراء الإصابة، في حين تعافى الستة الآخرون.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و361 ألفًا و482 شخصًا حتى الآن، وأدوى بحياة 162 ألفًا و45 مصابًا، بينما تعافى 607 آلاف و342 مصابًا حتى اللحظة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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