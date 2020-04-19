معركة ترهونة.. 7 محاور للهجوم و17 ضربة جوية على قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء السبت، أن سلاح الجو شن 17 ضربة استهدفت أفرادا وآليات وتمركزات لقوات خليفة حفتر، في مدينة ترهونة الاستراتيجية، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بحسب بيان لقوات الوفاق، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على فيسبوك.

وصباح السبت، أعلنت قوات الوفاق بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر المركزية غربي البلاد، وآخر معاقله الرئيسية بمدن غلاف طرابلس.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قوات الحكومة أسر 102 من قوات حفتر، والاستيلاء على معدات عسكرية كبيرة، بينها دبابات، خلال تقدمها نحو مدينة ترهونة.

ووجهت قوات الوفاق عصر السبت، إنذارا أخيرا إلى كل من رفع السلاح بجانب قوات حفتر في ترهونة، لإلقائه، مع التعهد بمحاكمة عادلة.

وتعتبر ترهونة، مدينة استراتيجية لحفتر، فهي نقطة ارتكاز رئيسية لقواته في هجومها على طرابلس، ومنها تنطلق الإمدادات بالأسلحة والذخائر والوقود الأتية من قاعدة الجفرة الجوية، إلى جبهات القتال في العاصمة.

كما أن ترهونة تمثل الخزان البشري الرئيسي لقوات حفتر في المنطقة الغربية، بفضل قوات الكانيات، التي تمثل رأس حربة الهجوم على طرابلس، بحكم معرفتها الجيدة بأرض المعركة.

ومنيت قوات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على يد قوات الحكومة، أبرزها خسارتها مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

وردا على انتهاكات القوات المستمرة، بدأت الحكومة في 26 مارس/ آذار الماضي، عملية عاصفة السلام العسكرية ضد قوات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

تركزت خطة قوات الوفاق عبر الهجوم من 7 محاور رئيسية (الأناضول)

وينطلق هجوم قوات الوفاق على ترهونة من سبعة محاور هي:

1- محور الزطارنة (شمال ترهونة)

ويقع هذا المحور شرقي طرابلس، بالقرب من مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) ويتفرع منه محور صغير يسمى القويعة، وشهد تقدما لقوات الوفاق نحو الحدود الشمالية لترهونة، ويعتبر من المحاور الرئيسية التي تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر.

2- محور القره بوللي (شمال ترهونة)

ويسمى أيضا المحور الساحلي، وتتواجد به كتائب من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، ويمثل المحور الرئيسي لهجوم قوات الوفاق على ترهونة، وحقق أهم الانتصارات، السبت، حيث تمكن من طرد قوات اللواء التاسع التابع لحفتر من جنوب القره البوللي، وسيطر رفقة القوات القادمة من الزطارنة على أهم المناطق شمالي ترهونة، مثل الرواجح والشريدات والحواتم والعبانات والمصابح، وأسر العشرات من مسلحي الكانيات وغنم عدة دبابات وآليات ومدافع وذخائر.

3- محور مسلاتة (شرق ترهونة)

ويسمى أيضا محور وادي تارغلات، وتوجد فيه كتائب قادمة من مدينتي زليتن والخمس (شرق طرابلس)، وتتقدم هذه القوات باتجاه منطقة الخضراء البوابة الشرقية لمدينة ترهونة.

4- محور غريان (جنوب غرب ترهونة)

وينطلق من مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس) باتجاه منطقة فم ملغة، البوابة الغربية لمدينة ترهونة، وسيطرت قوات الوفاق حتى الآن على بوابة الويف، الواقعة بين ترهونة وبلدة العربان (جنوب شرق غريان).

أعلنت قوات الحكومة أسر 102 من قوات حفتر (الأناضول)

5- محور طويشة (غرب ترهونة)

من المحاور الرئيسية جنوبي العاصمة، وتقع غرب مطار طرابلس القديم الذي تسيطر عليه قوات حفتر والكانيات، وحققت قوات الوفاق تقدمات جيدة بهذا المحور، وتسعى عبره للتقدم نحو بلدة سوق السبت (جنوب المطار القديم)، لقطع خط الإمدادات بين بلدة السبيعة (45 كلم جنوب طرابلس) وحي قصر بن غشير (25 كلم جنوبي طرابلس) المحاذي للمطار، وإذا سيطرت على السبيعة فالطريق يصبح مفتوحا نحو ترهونة ويمكن أن تلتحم مع قوات الوفاق القادمة من غريان في فم ملغة.

6- محور المشروع (جنوبي طرابلس)

ويعتبر أخطر المحاور على العاصمة طرابلس، حيث يحاذي حي أبوسليم الشعبي، جنوبي العاصمة، وتحاول قوات الوفاق استغلال الهجوم على ترهونة لدفع قوات الكانيات للانسحاب من المحور والعودة للدفاع عن مدينتها، وتمكنت قوات الوفاق من تحقيق بعض التقدم في هذا المحور لكنه ليس حاسما حتى الآن.

7- محور صلاح الدين (جنوبي طرابلس)

وهو محور موازٍ لمحور المشروع جنوبي طرابلس، وحققت فيه قوات الوفاق بعض التقدم، لكنه يعتبر من نقاط الثقل الرئيسية لحفتر جنوبي طرابلس، لذلك تركز قوات الوفاق على دفع القوات ومرتزقة فاغنر الروسية والجنجويد السودانية للتراجع بعيدا عن الأحياء المكتظة بالسكان جنوبي طرابلس.