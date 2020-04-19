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كورونا.. فنان مصري تقطعت به السبل في نيويورك يستغيث باكيا للعودة (فيديو)

الفنان المصري عمرو يسري
الفنان المصري عمرو يسري
19/4/2020

استنجد الفنان المصري عمرو يسري، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ليعيده من نيويورك إلى مصر، شاكيًا الإجراءات المتعنتة للحكومة بعد تعثرعودته مع مصريين تقطعت بهم السبل بسبب "حظر" كورونا.

وعبر بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، دخل يسري في نوبة بكاء، وهو يعلن رغبته في العودة للبلاد قادمًا من الولايات المتحدة، بعد تعليق الطيران بسبب كورونا، شاكيًا اشتراطات وتكاليف الحجر الصحي.

وقال الفنان المصري إنه سافر إلى نيويورك في مطلع الشهر الماضي وكان من المفترض أن يعود يوم 18 من الشهر ذاته، بعدها بدأ الحظر وتوقف الطيران، وكان لديه أمل آنذاك أن تحل أزمة كورونا بإنتاج المصل أو الدواء وهو ما لم يحدث وتصاعدت حدة الوباء.

ومثله مثل كثيرين تقطعت بهم السبل في الولايات المتحدة، وتحديدًا نيويورك، أكثر الولايات تضررًا بكورونا، يسعى للعودة إلى بلده حتى خرج بيان مصري رسمي يحدد شروط عودة من تقطعت بهم السبل وهي دفع ثمن تذكرة العودة بالإضافة إلى تكاليف 14 يوم إقامة في الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، والدفع قبل صعود الطائرة، أي مقدمًا وقبل السفر.

الفنان المصري عبر عن استيائه من تلك الاشتراطات التي تثقل كاهل أمثاله، فالمبيت ليلة واحدة في مرسى علم يكلف الفرد 1500 جنيه إذا كانت الغرفة فردية، و750 جنيهًا إذا كانت مزدوجة، فمن لديه إمكانات لدفع 25 ألف جنيه قبل صعود الطائرة فقط لأنه يريد أبسط حقوقه.

وناشد السيسي بإعادته، قائلًا "أرجوكم حسوا بينا يا ريسنا.. احنا متعلقين رجّعنا.. غيرنا كتير غيري هنا متعلقين يا جماعة حسوا بينا".

لم تكن تلك الاستغاثة الوحيدة التي انطلقت منذ حظر كورونا،فقد انتشرت استغاثات مصريين تقطعت بهم السبل في دول عدة مطالبين السلطات المصرية بإجلائهم في ظل الظروف الراهنة لأزمة وباء كورونا، إلا أن السلطات المصرية لم تستجب إلى الآن.

وفي نيويورك أيضًا، خرجت استغاثات لطالبات ناشدن فيها الحكومة بإعادتهن إلى مصر لخوفهن من أن يمتن بعيدًا عن الأهل، واشتكين كذلك اشتراطات العودة، ووصفنها بالظالمة، إذ استثنتهن لحصولهن على إقامات.

وفي بلدان أخرى، هناك العشرات من المصريين الذين تقطعت بهم السل بين البلاد في قطر والسعودية والبحرين والكويت ومعظمهم من العمال والسائقين البسطاء، ولم تلتفت لهم الحكومة المصرية إلى الآن، بل زدات من غربتهم بإعادة تعريفها لكلمة عالقين التي فسرتها بكل من كان مسافرًا بشكل مؤقت.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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