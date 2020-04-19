فيروس كورونا: مهندس سوداني يصنع جهاز تعقيم تلقائي

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي مقطع فيديو لتجربة جهاز تعقيم تلقائي محلي الصنع بحضور عضوي مجلس السيادة صديق تاور والفريق الركن محمد علي الغالي.

وحسبما ذكرت صفحة مجلس السيادة، فإن المواطن محمد صالح حسين، وهو مهندس سوداني، صنَّع الجهاز من مواد محلية في طور الجهود الذاتية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بيان الصفحة أن الجهاز يتلاءم والثقافة السودانية بما فيها شكل الثياب والأحذية، ويعمل بجودة تعقيم عالية وقابل للصيانة السريعة، وقد تبرّع المخترع بهذا الجهاز لمجلس السيادة الانتقالي.

وفي السودان، أصاب فيروس كورونا المستجد 66 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 10 أشخاص، بينما تعافى 6 أشخاص، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و387 ألفًا و503 أشخاص، وأدوى بحياة 164 ألفًا و194 مصابًا، بينما تعافت 613 ألفًا و443 حالة، حتى اللحظة.

