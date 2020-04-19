فيروس كورونا: عمال يتمردون على حظر التجول في دبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات مقاطع فيديو، توثّق كسر عمال في إمارة دبي لحظر التجول.

وكسر العمال حظر التجول ونزلوا الشوارع احتجاجًا على تقييد حركتهم، فضلًا عن تمديد هذا التقييد.

وكانت دبي قد مددت، أمس، حظر التجول الشامل مدة أسبوع، وذلك في إطار خطة الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي هذا الإطار قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا،وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس لكن دبي في الرابع من أبريل وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين. — الشيخ هلتون (@ksa_f6) April 18, 2020

وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس/آذار، فيما وسعت دبي نطاقه في الرابع من أبريل/نيسان داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي : #دبي تمدد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي. pic.twitter.com/XIEQuXnlNf — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 17, 2020

هذا وسجلت الإمارات 6 آلاف و303 إصابات، وقضى 37 جراء الإصابة، بينما تعافى ألف و188 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و322 ألفًا و33 شخصًا، وأودى بحياة 159 ألفًا و659 مصابًا، في حين تعافى 595 ألفًا و90 مصابًا، حتى اللحظة.