فيروس كورونا: أمير سعودي ينتقد عنصرية المجتمع ضد العمالة الوافدة

انتقد أمير سعودي تعامل المجتمع السعودي مع المصابين بفيروس كورونا من العمالة الأجنبية.

وغرّد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تويتر، مستغربًا من التعليقات العنصرية ضد العمالة الوافدة.

وقال ابن مساعد، في تغريدة حظيت بتفاعل واسع عبر حسابه على تويتر، " 80% من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة".

وتابع "ما استغربه تعليقات مثل (ما جاب لنا البلاد إلا هم)، هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟" وأضاف "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم؛ فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة.. وهذا ليس ذنبهم".

80 ٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة..

ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)!

هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟

الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 18, 2020

واتفق مغردون مع تغريدة ابن مساعد، وطالبوا بفرض معايير على الشركات فيما يخص سكن العمالة والتأمين الطبي لهم، وشدد مغردون على أهمية دور العمالة في بناء المجتمع ورعايته، وعبروا عن رفضهم لكل مظاهر العنصرية ضدهم.

تعليق جميل من أمير سعودي بشأن العمال الوافدين، واتهامهم بشأن كورونا.

الكلام العنصري لا يصدر عن النبلاء من البشر.

من لم يشفه "كورونا" من مرض العنصرية، فلا شفاء له.

ديننا يعلمنا أروع القيم، لكن بعضنا لا يعرفه إلا طقوسا.https://t.co/YkI1gJQP1w — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 18, 2020

سبحان الله، كل شي يحصل تلومون به العمالة ، لو أن صاحب العمل أو المشغل موفر لهم بيئة سكنية كويسة ، ما يصير فيهم أحد مريض ، من ينظف شوارعكم ويسهر على توفير طلباتكم ، مو العامل الأجنبي ؟ بعض العمال تحصلهم مايحبونكم غير بمعاملتكم، العنصرية، كلنا عباد الله،اخرتنا شبر قماش وشبر تراب https://t.co/aiw1Qc973y — سمير محمد ل (@oln6I39mm4Mr61v) April 19, 2020

جهلاء وسفهاء من يقول ذلك

هؤلاء العمالة ضعفاء ويخدموننا في أشياء لانستطيع أن نخدم أنفسنا فيها وقد يكونوا اقرب إلى الله منا

يريد الله منا التوبة والإنابة واللجوء إليه والفرار إليه والتوكل عليه والثقة به سبحانه

هذا هو الابتلاء الحقيقي في زمن البلاء والوباء https://t.co/m6aDEneSxx — yahya.sham (@yahyana4) April 19, 2020

الوزارات و التُّجار اللي يتبع لهم هالعُمّال لازم يتغرمون ، و تكون هالأزمة بداية تصحيح الخطأ و نهايته تمامًا و عدم السماح بتكراره.

قبل ما يقترفون ذنب في حق أحد و يبخسونه حقه ، يحطون نفسهم مكانه و هل يرضىن بظروف السكن السيء هذا لنفسهم أو العزيزين عليهم ؟ (2)

و السلام عليكم ✋🏻🌿 https://t.co/XXAiywMHgn — nourah alshehri (@nourah404) April 19, 2020

بالضبط .. يجب سن التشريعات التي تحفظ انسانية هؤلاء و ذلك بفرض ًحد ادنى معقول من الاشتراطات الصحية و الامنية في مساكن هؤلاء على اصحاب الشركات . https://t.co/fuLHQh2f03 — طلال محمد العبدالله الفيصل (@tmafaisal) April 18, 2020

صدقت يابو فيصل و اعتقد أن عالم مابعد كورونا سيكون مختلفاً .. فالجهات المعنية تعمل حالياً على تنظيم حياة هؤلاء العاملين بما في ذلك سكنهم الآمن صحياً . https://t.co/5d2j6lcOMX — د.فهد العرابي الحارثي (@dr_fahad_harthi) April 19, 2020

👍 وعدم اهتمام الشركات في مساكن العمالة وحتى الافراد لايجدون السكن المناسب لعمالهم إلى بتعب واجار مرتفع https://t.co/oS7GHxYGvZ — نايف القايدي (@eef_naa) April 18, 2020

يفترض (جودة الحياة ) تشمل جميع الأيدي العاملة مهما كان طبيعة عملهم. يفترض فرض معايير على الشركات بما يخص نوعية السكن لهم والتأمين الطبي وحتى جانب النظافة والترفيه. https://t.co/ngIxG9CbGs — مُجاهد العمري (@mojahdalamri) April 18, 2020

ايش تقول عن بعض العقول اللي رضعت عنصرية؟؟ https://t.co/sCECPLUzot — Esraa➰ (@Deniz_ekt) April 19, 2020

كلامك صحيح لكن البلد ماهو في حاجة معظمهم كثير منهم يعمل لحسابه الخاص بواسطه مواطن عديم ضمير متستر عليه أنظر معظم البقالات وأسواق الخضار والفواكه ومواد البناء وغيرها يديرها عماله وافده يسكنون على هيئه مجموعات لتوفير مبلغ الايجار وكفيله لايعلم عنه شي الاعند دفع المعلوم أخر الشهر https://t.co/Pp2TNLbXle — إبراهيم الشهراني (@Alshahm5) April 18, 2020

وأصاب فيروس كورونا 9 آلاف و362 شخصًا في السعودية، وقضى جراء الإصابة 97 شخصًا، بينما تعافى ألف و398 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و386 ألفًا و29 شخصًا، لقي حتفه منهم 163 ألفًا و921، في حين تعافى 613 ألفًا و367 شخصًا، حتى اللحظة.

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