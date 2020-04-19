"دمرنا أنفسنا".. التايمز: الحكومة البريطانية فوتت فرصا لمكافحة كورونا

اتهمت صحيفة التايمز البريطانية، الحكومة بـتفويت العديد من الفرص وباللامبالاة في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في خبر نشرته الصحيفة بنسختها التي تصدرها كل أحد باسم الصنداي تايمز، وحمل عنوان 38 يوما سارت فيها بريطانيا وهي نائمة نحو الكارثة.

وشددت أن الحكومة أضاعت 5 أسابيع سدى، مع أن البلاد لم تكن مهيئة للتعامل مع الوباء.

وأضافت أن العلماء ومخططي حالات الطوارئ قالوا إن اللامبالاة سادت الحكومة في أواخر الشهرين الأولين من العام الحالي، وهي فترات يجب فيها تجديد المخزون من المستلزمات الطبية.

مزاح

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، بأن أعضاء الحكومة كانوا يمزحون فيما بينهم قائلين نأمل ألا تصيبنا عدوى الوباء.

و قال مسؤول رفيع في وزارة الصحة فضّل عدم الكشف عن هويته، بحسب الصحيفة، إن حكومة بلاده فوتت فرصة كبيرة فيما يتعلق بالاختبارات ومعدات الوقاية الشخصية.

وشدد أن الحكومة البريطانية اكتفت بمتابعة المجريات في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الوباء.

وأضاف "إن احتمال حدوث وباء كان على رأس خططنا الوطنية للمخاطر في فترة من الزمن؛ وعند حدوثه بالفعل اكتفينا بالمتابعة البطيئة". وقال "كان يمكن أن نكون كألمانيا؛ إلا أننا بدلا من ذلك دمرنا أنفسنا، بسبب عدم كفاية تدابيرنا وغرورنا".

وفي المرحلة الأولى من تفشي الفيروس، جرّبت حكومة بريطانيا طريقة مناعة القطيع، من خلال اتباع نشر الفيروس بين أفراد المجتمع بشكل ممنهج لتجاوز الأزمة؛ إلا أنها تراجعت عن هذه الخطوة بعد تلقيها تقارير وانتقادات تفيد باحتمال وفاة أكثر من 300 ألف شخص بسبب الفيروس.

وبلغ عدد وفيات كورونا في بريطانيا، 15 ألفا و464 حالة، حسب آخر إحصائية رسمية.

وحتى صباح الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و233 ألفا، توفي منهم قرابة 160 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 600 ألفا، حسب موقع وورلد ميتر المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.