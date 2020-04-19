جريمة هزت صنعاء.. يمني يقتل إخوته وأطفالهم بسبب الميراث (فيديو)

في واقعة صادمة باليمن، أقدم أحد أبناء منطقة الحاوري بمديرية همدان في محافظة صنعاء، هو وأولاده، بقتل ستة من إخوته وأبنائهم بالرصاص، بينهم طفلان وشقيقته الكبرى من أجل الميراث.

ولاذ القاتل ويدعى سعيد محمد علي ناصر الحاوري واثنين من أبنائه، بالفرار، بعد قتلهم ثلاثة من اخوته وهم مجاهد وأحمد وضيف الله، وقتل اثنين من أبناء إخوته أعمارهم تحت ست سنوات، وشقيقته.

وقال أقرباؤهم إن الجريمة كانت بسبب خلافات على الميراث. ومازال البحث عن القاتل وابنيه المشاركين في الجريمة جاريا حتى اللحظة.

وانتشر مقطع فيديو صادم، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر آثار الدماء وطلقات الرصاص على إحدى السيارات بينما تغرق جثتا رجل وطفل في الدماء.

وعبر ناشطون على منصات التواصل عن صدمتهم من الجريمة التي هزت اليمن، طمعًا في الميراث، معبرين عن سخطهم واستيائهم الشديدين بأن يزهق أرواح الأشقاء والأطفال بسبب الأموال والأطماع والماديات.

ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية".

ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد، أدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.

لا حول ولا قوة الا بالله

اليوم في همدان قرية الحاوري اخ يقتل ثلاثه اخوته واثنين عيالهم واخته بسبب خلافات أسرية … الله يفرج على البلاد والعباد… — #الشيخ_محمد_الشيخ.. (@1Alshekh) April 18, 2020

مقتل 5 اشخاص بمديرية #همدان #صنعاء

هذا المجرم سعيد علي محمد ناصر الحاوري الظاهر بالصوره يقتل 5من اخوانه واولادهم بعد خلاف على تقسيم الارث حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الجرائم بسبب فساد السلطة وعدم البت في القضايا pic.twitter.com/PP28NRVpg3 — أحمد بن عيسى اليماني (@AjjSii) April 18, 2020

شهود عيان لـ #اليمن_نت: أحد أبناء الحاوري بمديرية همدان والملقب بالمارد يرتكب جريمة بشعة مساء اليوم الجمعة بحق جميع أشقائه، و يقوم بقتل 5 من أخوانه بينهم شقيقته فيما تم نقل الأخ السادس إلى العناية المركزة بالمستشفى المصري شمال غرب العاصمة صنعاء، وذلك بسبب مطالبتهم تقسيم الورث . — خواااطر عااابر سبيل (@abugnat555) April 17, 2020

#صنعاء

أقدم مواطن، مساء الجمعة، بقریة الحاوري مدیریة ھمدان ،على قتل 5 من أشقائه بینھم شقيقته، وأصاب السادس بعد مطالبتھم له بتقسیم الإرث.

قالت مصادر محلیة، إن أحد أبناء قرية الحاوري أقدم الجمعة، على ارتكاب جریمة قتل بحق 5 من أشقائه بینھم شقیقته، فيما أصيب الشقيق السادس بجروح خطیرة pic.twitter.com/ReYkkP6Sbu — منار الشهداء B.O.M (@mnaralshohada) April 18, 2020

في الحاوري

مجزرة بحق اسرة كاملة والفاعل اخوهم القتلى الى الان خمسة والجرحى ثلاثة والسبب اختلافهم في الورث

انا لله وانا اليه راجعون — ابو مالك شوقي الربيعي (@ABOMALIKSHAWQI) April 17, 2020

مواطن من قرية الحاوري همدان محافظة صنعاء يقتل 5أشقائه بينهم شقيقته ويصيب شقيقه السادس بسبب مطالبتهم له بتمكينهم من نصيبهم من ميراث والدهم ثم لاذ بالفرار . بسبب مماطلة وضعف وفساد القضاء يطمع المتجبرون في ظلم اقرب الناس اليهم . يا الله ! كيف يقتل اشقائه لأجل حطام الدنياء الزائل . — Abdulrahman barman عبدالرحمن برمان (@brman1) April 18, 2020

عندما يرتكب الشخص جريمة قتل في اهله واسرته ليش هذا الاجرام كهذا الحاوري قتل خمسه من اسرته بينهم مراه اي اخته اجرام بحق اذا قد انت بيطور احمل سلاحك وهناك جبهه بل جبهات اقتل المرتزقه واقتل حتا تهدا نفسيتك وعاد لك اجر علا ذالك واحسان من الله ومن الشعب — ابن اليمن الكبيربديل (@sralrazhygmail2) April 18, 2020