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سياسة

تطور جديد.. باريس تعثر على كورونا في مياه ري الحدائق

العاصمة الفرنسية باريس
العاصمة الفرنسية باريس
19/4/2020

قالت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، إنها عثرت على "آثار ضئيلة" لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 في شبكة مياه مخصصة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.

وشبكة المياه المعنية تستخدم المياه غير الصالحة للشرب والتي يتم سحبها من نهر السين وقناة أورك في تنظيف الشوارع وسقي العشب في متنزهات وحدائق المدينة المغلقة حاليا أمام العامة، كما تزوّد نوافيرها بالمياه.

وقالت أرفع مسؤولة بيئية في المدينة سيليا بلويل إن المختبر التابع لهيئة المياه في باريس اكتشف وجود كميات ضئيلة للغاية من الفيروس في أربع من 27 عيّنة جمعت من أنحاء العاصمة، ما دفع السلطات لإغلاق الشبكة فورا كإجراء احترازي.

لكنها شددت على أن مياه الشرب تصل من شبكة "مستقلة تماما" و"يمكن استهلاكها بدون أي مخاطر".

وقالت المسؤولة إن مدينة باريس تتشاور مع وكالة الصحة التابعة للمنطقة لتحليل درجة الخطر قبل اتّخاذ اي قرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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