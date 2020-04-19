بدعوى مهاجمة الحكومة: كويتيون يطالبون بطرد مصرية (فيديو)

أثار حديث إعلامية مصرية مقيمة في الكويت عن أوضاع العمالة المصرية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون كويتيون بإبعادها عن البلاد.

ونشرت منصات كويتية مقاطع فيديو للإعلامية سارة شلبي وهي تتحدث في فيديوهات عدّة عن أوضاع المقيمين المصريين، وقالت "الناس واقفين في صحراء في كبد، وضموا لهم الجالية البنغالية وهذه مأساة".

وارتأى مغردون في حديثها إساءة لجهود الحكومة الكويتية المساندة للجميع في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبوا بترحيلها وإبعادها عبر وسم "#ابعاد_سارة_شلبي".

#ابعاد_ساره_شلبي شيء محزن أن الحكومه المصريه تتخلا عن ابناءها في مثل هذه الظروف ولكن الانسانيه في الكويت تقدم لهم مسكن و مأكل وخدمات طبيه بالمجان اعيد واكرر " بالمجان" وأيضا بين قوسين (بالمجان) .#الحمدالله_على_نعمة_الكويت — قهوة سوداءءء (@Loord_77) April 18, 2020

للأمانه كلامها ما فيه خطأ الهاشتاق مو بمحله ❌❌ #ابعاد_ساره_شلبي pic.twitter.com/nHjArhOyWl — shahad ⚓️ (@ikarusya_90) April 18, 2020

https://twitter.com/expreso_q8/status/1251558914749075457?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/twabon/status/1251524452518629377?ref_src=twsrc%5Etfw

في حين، قال ناشطون إن الإعلامية المصرية لم تتعمد الإساءة لدولة الكويت واعترفت بجهودها وحقها في التعامل مع العمالة على أراضيها وناشدت السفارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين.

https://twitter.com/bDao9eJi14Of5TL/status/1251614715173896193?ref_src=twsrc%5Etfw

لماذا #ابعاد_ساره_شلبي ؟

انا شفت كلامها بالعكس كانت تشيد بالجانب الكويتي وكلامها بالفيديو اللي منتشر لها كانت تنادي وتلوم الجانب المصري بالتخلي عن ابناء بلدهم ونقض الاتفاق اللي كان بين وزارات الخارجية للطرفين وتطالبهم بفتح الطيران.

وهذه اجزاء من الفيديو الذي لم يظهر لي الهاشتاق. pic.twitter.com/z99rHlGsB6 — ناصر التميمي (@na9r_altamimi) April 18, 2020

كلامها لا يستحق الابعاد اذا كان هناك أبعاد لها خارج الكويت قالت رأيها بكل شفافية وصراحه ولا غلطتت بشي #ابعاد_ساره_شلبي — ⭐️ (@tfann__) April 19, 2020