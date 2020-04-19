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سياسة

بدعوى مهاجمة الحكومة: كويتيون يطالبون بطرد مصرية (فيديو)

المصريون العالقون في الكويت ينتظرون استجابة القاهرة وإعادتهم لبلدهم
المصريون العالقون في الكويت ينتظرون استجابة القاهرة وإعادتهم لبلدهم
19/4/2020

أثار حديث إعلامية مصرية مقيمة في الكويت عن أوضاع العمالة المصرية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون كويتيون بإبعادها عن البلاد.

ونشرت منصات كويتية مقاطع فيديو للإعلامية سارة شلبي وهي تتحدث في فيديوهات عدّة عن أوضاع المقيمين المصريين، وقالت "الناس واقفين في صحراء في كبد، وضموا لهم الجالية البنغالية وهذه مأساة".

وارتأى مغردون في حديثها إساءة لجهود الحكومة الكويتية المساندة للجميع في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبوا بترحيلها وإبعادها عبر وسم "#ابعاد_سارة_شلبي".

https://twitter.com/expreso_q8/status/1251558914749075457?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/twabon/status/1251524452518629377?ref_src=twsrc%5Etfw

في حين، قال ناشطون إن الإعلامية المصرية لم تتعمد الإساءة لدولة الكويت واعترفت بجهودها وحقها في التعامل مع العمالة على أراضيها وناشدت السفارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين.

https://twitter.com/bDao9eJi14Of5TL/status/1251614715173896193?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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