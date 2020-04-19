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سياسة

الصين تعلن ووهان مدينة منخفضة المخاطر.. ماذا يعني ذلك؟

مدينة ووهان مهد فيروس كورونا
مدينة ووهان مهد فيروس كورونا
19/4/2020

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد بأنه تم تصنيف مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، منطقةً منخفضة المخاطر.

وأوضحت الوكالة أن هذا يأتي مع استيفاء المدينة لمعايير عدم تسجيل أي حالات مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ 14 يوما الأخيرة.

وكانت المدينة قد شهدت خفض تقييم خطورة فيروس كورونا بها من عالي الخطورة إلى متوسط الخطورة في 27 مارس/ آذار الماضي.

وبحسب معايير الخطورة المحددة في مبدأ توجيهي صادر عن مجلس الدولة الصيني، فإن المدن والمحافظات والأحياء التي لا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار 14 يوما تصنف على أنها مناطق منخفضة الخطورة.

أما تلك التي يوجد  بها أقلُ من 50 حالة أو تلك التي يوجد بها أكثر من 50 حالة لكن دون تفش مُركز، فإنها تصنف مناطق متوسطة الخطورة، وتلك التي يوجد بها أكثر من 50 حالة بالإضافة إلى تفش مركز فإنها تصنف مناطق عالية الخطورة.

وعدلت مدينة ووهان الصينية أخيرا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بها إلى 3869 وفاة.

ورفعت الصين قبل نحو أسبوعين آخر القيود عن مدينة "ووهان"، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها لإغلاق صارم.

كانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت أمس السبت عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى أمس السبت، إلى 82735 حالة، بينما قالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632.

المصدر : وكالات
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