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سياسة

الأزهر: مسلمو الروهينغيا يتعرضون لإبادة جماعية

شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب
19/4/2020

قال الأزهر الشريف، الأحد، إن مسلمي الروهينغيا في ميانمار يتعرضون إلى اضطهاد ديني، وإبادة جماعية، داعيا إلى إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم، وإعادة حقوقهم المغتصبة.

وأعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان عن "بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينغيا في ميانمار، من اضطهاد ديني، وقتل، وتهجير قسري، وإبادة جماعية".

وبحسب البيان "شدد الأزهر على ضرورة تدخل كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، لتحمل مسؤولياتها نحو قضية الروهينغيا، والعمل على إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم، وإعادة حقوقهم المغتصبة".

وطالب الأزهر، ميانمار بـ"نبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية"، موجها نداء للدول المجاورة لدعم مسلمي الروهينغيا.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان غرب البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون مسلم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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