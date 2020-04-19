أطلقوا سجناء البحرين: ناشطون يحذرون من خطر وصول كورونا للسجون

حذر مغردون بحرينيون من خطر وصول فيروس كورونا إلى السجون في المملكة، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين قبل فوات الآوان.
ودشن نشطاء حملة "#اطلقوا_سجناء_البحرين" التي شارك فيها ناشطون وحقوقيون وأهالي المعتقلين الذين تحدثوا عن ظروفهم أبنائهم المأساوية داخل السجون.
#البحرين: لأنهم سجناء رأي، وحقهم الحرية، واحتجزوا تعسفيا، ويتهددهم خطر وباء #كورونا، نقول: #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/8dC3xUp0Vr
— Baqer Darwish (@BaqerDarwish) April 18, 2020
تضامني التام مع المعتقلين ومع عوائلهم واطالب بالافراج عن المعتقلين#اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/54NKMTn9E9
— Ahmed Alsaffar (@AhmedAsaffar) April 18, 2020
#اطلقوا_سجناء_البحرين و كفى pic.twitter.com/WvtDAA0jpy
— Hasan Al Marzooq (@HasanMarzooq) April 18, 2020
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 100 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1873.
وأضافت الوزارة أنه من ضمن إجمالي الإصابات 7 وفيات و759 حالة شفاء.
#اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/t2lEpbfs8M
— منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) April 18, 2020
إلى النظام البحريني:#اطلقوا_سجناء_البحرين
وإلا ستطلقون رصاصة الرحمة على أنفسكم والأيام بيننا.
— خليفة المازم (@Sheikh_khalifah) April 18, 2020
وتساءل ناشطون عن الأسباب التي تمنع السلطات من الإفراج عن كبار السن والمرضى ومن قضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.
البحرين | المحامي محمد العثمان: العفو عن السجناء اختصاص أصيل لعاهل البلاد ولا يجوز الاعتراض. #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/465fDn9hgD
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) April 18, 2020
وأشارت التغريدات إلى تزايد الخطر المحتمل والمحدق بالمعتقلين نتيجة أعدادهم الكبيرة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون.
وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و359 ألفا، توفي منهم قرابة 162 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 606 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.
بقاء شخصية كسماحة الشيخ علي سلمان في السجن يعني أن وضع البلد ليس على ما يرام
فوفق التجارب والتحولات يعتبر الإفراج عن اصحاب وجهة النظر السياسية الاخرى دليل نضج ووعي وحكمة ومسئولية وعودة إلى المسار الآمن
وكورونا فرصة تتطلب الاستثمار الوطني الصحيح #اطلقوا_سجناء_البحرين #البحرين pic.twitter.com/AiDoBTsMJn
— sayed taher almosawi (@staheralmosawi) April 18, 2020