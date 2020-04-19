أطلقوا سجناء البحرين: ناشطون يحذرون من خطر وصول كورونا للسجون

حذر مغردون بحرينيون من خطر وصول فيروس كورونا إلى السجون في المملكة، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين قبل فوات الآوان.

ودشن نشطاء حملة "#اطلقوا_سجناء_البحرين" التي شارك فيها ناشطون وحقوقيون وأهالي المعتقلين الذين تحدثوا عن ظروفهم أبنائهم المأساوية داخل السجون.

تضامني التام مع المعتقلين ومع عوائلهم واطالب بالافراج عن المعتقلين#اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/54NKMTn9E9 — Ahmed Alsaffar (@AhmedAsaffar) April 18, 2020

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 100 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1873.

وأضافت الوزارة أنه من ضمن إجمالي الإصابات 7 وفيات و759 حالة شفاء.

إلى النظام البحريني:#اطلقوا_سجناء_البحرين

وإلا ستطلقون رصاصة الرحمة على أنفسكم والأيام بيننا. — خليفة المازم (@Sheikh_khalifah) April 18, 2020

وتساءل ناشطون عن الأسباب التي تمنع السلطات من الإفراج عن كبار السن والمرضى ومن قضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.

البحرين | المحامي محمد العثمان: العفو عن السجناء اختصاص أصيل لعاهل البلاد ولا يجوز الاعتراض. #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/465fDn9hgD — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) April 18, 2020

وأشارت التغريدات إلى تزايد الخطر المحتمل والمحدق بالمعتقلين نتيجة أعدادهم الكبيرة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و359 ألفا، توفي منهم قرابة 162 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 606 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.