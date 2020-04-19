أضربوا عن الطعام.. مصريون تقطعت بهم الأسباب في الكويت يطالبون بالعودة إلى مصر (فيديو)

في تصعيد جديد أضرب المصريون الذين تقطعت بهم الأسباب في بالكويت عن الطعام، حسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة منهم للضغط على السلطات المصرية لسرعة إجلائهم.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جانبا من هذا الإضراب للمصريين الذين تقطعت بهم الأسباب في دولة الكويت، احتجاجًا على ما يعايشونه ضد "تجاهل" للسلطات المصرية لهم، واستمرار احتجازهم في مراكز الإيواء.

وتقدر أعداد اعداد هؤلاء المصريين الذين تقطعت الاساب بهم فيالكويت بنحو 5 آلاف تم إيواؤهم مؤقتا داخل مدارس ومخيمات أنشأتها الحكومة الكويتية لاستيعاب المصريين الذين لم يجدوا وسيلة للعودة إلى بلادهم وغيرهم ممن انتهت إقاماتهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو تكدس الطعام خارج الغرف المخصصة لإيواء المصريين، ومحاولة أحد الضباط اقناعهم بفك الإضراب وبتهدئتهم.

وكانت الحكومة المصرية أجلت عددا من ممن تقطعت بهم الأسباب من دول أخرى في السابق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في الآونة الأخيرة ، إلا أنها لم تلتفت إلى الآن إلى أولئك الموجودين في دول الخليج ممن انتهت إقامتهم، وأنهيت خدماتهم، وبعضهم موجود في الصحراء كما هو الحال في السعودية.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية أعلنت أن هناك أولويات بالنسبة إلى موضوع إجلاء العالقين وقسمتهم إلى خمس فئات، وأعطت الأولوية للمسافرين منهم بغرض السياحة والعلاج والطلاب الراغبين في العودة، ولم تذكر متى سيتم إجلاء العمال والموظفين العالقين بدول الخليج.

يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر عدة قرارات بشأن تحمل المواطنين المصريين العائدين من الخارج لتكاليف الحجر الصحي المفروض على كل العائدين من الخارج حاليًا، الذي سيكون بإحد فنادق الخمس نجوم بمنطقة مرسى علم السياحية لمدة أربعة عشر يوما، بتكلفة 21 ألف جنيه مصري للفرد بغرفة مفردة، و10 آلاف ونصف جنيه مصري للغرفة المزدوجة.