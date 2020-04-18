البث الحي
سياسة

19 مليار دولار للمزارعين بأمريكا و3 مليارات يورو للرعاية الصحية بأوربا لمواجهة كورونا

يتضمن برنامج دعم المزارعين 16 مليار دولار مدفوعات مباشرة
يتضمن برنامج دعم المزارعين 16 مليار دولار مدفوعات مباشرة
18/4/2020

في إطار خطط الطوارئ التي تتخذها الحكومات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين.

كما وافق الاتحاد الأوربي يوم الجمعة على تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من أموال الطوارئ لدعم أنظمة الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوربي التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الأموال ستسمح للاتحاد الأوربي بشراء وتوزيع الإمدادات الطبية مثل أجهزة التنفس ومعدات الحماية، وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعادة نشرهم في بؤر الإصابة بالفيروس.

وسيجري تخصيص الأموال أيضا لمساعدة دول الاتحاد على بناء المستشفيات الميدانية ونقل المرضى والمعدات في المناطق العابرة للحدود.

وتخصص الحزمة أيضا 350 مليون يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ضغوط الهجرة المتزايدة و100 مليون دولار لدعم إعادة إعمار ألبانيا بعد الزلزال الذي تعرضت له.

أناس رائعون

في أمريكا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر، وشراء المنتجات، واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترمب، في إعلان برنامج مساعدة المزارعين، إن “هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله“.

وقال وزير الزراعة سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم استخدام 3 مليارات دولار لشراء منتجات غذائية ستوزع على الأكثر فقرا.
ويُعتبر المزارعون أحد أعمدة الدعم لترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية. 
وأغرق الملياردير الجمهوري جزءا من قطاع الزراعة الأمريكية في أزمة من خلال خوضه حربا تجارية مكلفة مع الصين. وقد ردت بكين من خلال استهداف قطاع الزراعة الأمريكي. 
لكنّ ترمب دفع للمزارعين 28 مليار دولار كتعويض عن النقص الناجم عن خسارة السوق الصينية.
ويعاني قطاع الأغذية الزراعية بأكمله بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد 19 الذي يضرب الولايات المتحدة بشدة، إذ تخضع غالبية السكان لإجراءات الحجر.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)