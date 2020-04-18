البث الحي
سياسة

مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق يروي تفاصيل إصابته بكورونا (فيديو)

18/4/2020

من داخل الحجر الصحي في الدوحة، روى مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق صباح اليوم السبت تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، واللحظة التي لجأ فيها للطبيب وحالته الصحية الآن.

وعبر شاشة الجزيرة، حكى توفيق رحلته مذ أن عاد من رحلة بالخارج، مراعيًا كل قواعد التباعد الاحترازية المقررة عالميًا، إلى أن ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنها غريبة، لم يستشعرها أبدًا من قبل، وفق تعبيره.

فإلى جانب بعض الصداع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، شعر توفيق بفقدان تام لحاستي الشم والتذوق، وفقد معهما شهيته، فلجأ مباشرة إلى الطبيب وتم تشخيص الإصابة.

ولم يعان توفيق من السعال ولا أعراض ضيق التنفس التي تظهر لدى بعض الحالات الأخرى. ويخضع منذ التشخيص للحجر الصحي بالعاصمة القطرية، ويواصل شرب كل ما يمكنه تناوله من سوائل دافئة كالبرتقال والليمون والرمان وغيرها.

وطمأن توفيق مشاهديه ومتابعيه، على صحته وقال إنه بخير، وإنه كي يعود لحياته الطبيعية لابد أن يمر باختبارين طبيين أو فحصين يفصل بينهما 24 ساعة، وتكون نتائجهما سالبة.

وقال إنه أجرى الفحص الأول وظهرت النتيجة سالبة، لكن الاختبار الثاني ظهرت نتيجته إيجابية، وهو الأمر الذي اختلف على تفسيره الأطباء وما إذا كان قد حدث إعادة للإصابة أو أن الفيروس أعاد تكوين نفسه، والفارق بين الفيروس الحي وبين المكون الجيني للفيروس، المسألة تثير جدلًا بين الأطباء.

وسيبدأ توفيق قريبًا، في الظهور على شاشة الجزيرة من جديد، مشاركًا في تقديم النشرات والبرامج كالمعتاد ولكن هذه المرة من داخل الحجر الصحي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)