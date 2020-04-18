مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق يروي تفاصيل إصابته بكورونا (فيديو)

من داخل الحجر الصحي في الدوحة، روى مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق صباح اليوم السبت تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، واللحظة التي لجأ فيها للطبيب وحالته الصحية الآن.

وعبر شاشة الجزيرة، حكى توفيق رحلته مذ أن عاد من رحلة بالخارج، مراعيًا كل قواعد التباعد الاحترازية المقررة عالميًا، إلى أن ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنها غريبة، لم يستشعرها أبدًا من قبل، وفق تعبيره.

فإلى جانب بعض الصداع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، شعر توفيق بفقدان تام لحاستي الشم والتذوق، وفقد معهما شهيته، فلجأ مباشرة إلى الطبيب وتم تشخيص الإصابة.

ولم يعان توفيق من السعال ولا أعراض ضيق التنفس التي تظهر لدى بعض الحالات الأخرى. ويخضع منذ التشخيص للحجر الصحي بالعاصمة القطرية، ويواصل شرب كل ما يمكنه تناوله من سوائل دافئة كالبرتقال والليمون والرمان وغيرها.

وطمأن توفيق مشاهديه ومتابعيه، على صحته وقال إنه بخير، وإنه كي يعود لحياته الطبيعية لابد أن يمر باختبارين طبيين أو فحصين يفصل بينهما 24 ساعة، وتكون نتائجهما سالبة.

وقال إنه أجرى الفحص الأول وظهرت النتيجة سالبة، لكن الاختبار الثاني ظهرت نتيجته إيجابية، وهو الأمر الذي اختلف على تفسيره الأطباء وما إذا كان قد حدث إعادة للإصابة أو أن الفيروس أعاد تكوين نفسه، والفارق بين الفيروس الحي وبين المكون الجيني للفيروس، المسألة تثير جدلًا بين الأطباء.

وسيبدأ توفيق قريبًا، في الظهور على شاشة الجزيرة من جديد، مشاركًا في تقديم النشرات والبرامج كالمعتاد ولكن هذه المرة من داخل الحجر الصحي.