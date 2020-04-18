مئات الخفافيش تهاجم قرية مصرية وتثير الهلع بسبب كورونا (فيديو)

أثار ظهور مئات من الخفافيش في إحدى قرى محافظة القليوبية شمالي مصر، حالة من الذعر والهلع بين الأهالي وربطوها بانتشار وتفشي وباء كورونا.

وكان رئيس مدينة شبين القناطر تلقى بلاغًا من أهالي قرية الحزانية، بأن مجموعة كبيرة من الخفافيش هجمت على منزل مهجور وغير مأهول واستقرت به، وانتقل المسؤولون بالوحدة للتعامل والمواجهة.

وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر محاولات الأهالي لمطاردة الخفافيش بطرق بدائية، قبل أن تتدخل الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية للقضاء عليها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القرية تعرضت لهجوم كبير وفي توقيت واحد من أعداد كبيرة من الخفافيش التي ظهرت بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالقرية وهاجمت الأهالي، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل.

وجرى مطاردة الخفافيش وتم إشعال الدخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" مطحونة للتخلص منها، وتم القضاء على مئة خفاش منها، لكن لصعوبة السيطرة على المكان فإن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم القضاء عليها.

وقال أستاذ الفيروسات أحمد شفيق، لصحف محلية، إن الخفاش طائر ناقل للعديد من الأمراض المعدية، وقد تكون حاملة للفيروس، لافتًا إلى أن هناك عدة إجراءات احترازية إضافية من المتوقع أن تتخذها الدولة خلال الفترة القادمة، تبدأ بعملية القضاء التام للخفافيش في تلك المنطقة، تليها عملية التعقيم المكثفة للمنطقة التي تواجدت بها الخفافيش للقضاء على أي تواجد محتمل للفيروسات أو الأمراض.

وعلق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بوزارة الزراعة أحمد رزق، في مداخلة متلفزة مع إحدى الفضائيات، قائلا إن هذا الخفاش يسمى خفاش الفاكهة المصري أو الثعلب الطائر، وإنه من الممكن أن يكون حاملًا لفيررس كورونا، وتابع "لكن لا يمكن أن نجزم بهذا، وحتى الآن لم يتم التأكد من احتواء الخفافيش على الفيروس".

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبد الحكيم محمود، في تصريحات محلية، إنه جرى طلب عينات من الخفافيش لفحصها في المعامل المعتمدة للكشف عن الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن الجهات المعنية هي التي تستطيع التعامل مع هذه الحيوانات ويجب على الأهالي عدم التعامل معها.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.