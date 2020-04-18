لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 18 من أبريل/نيسان

حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين وربع المليون إنسان، قضى منهم على نحو 156 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 582 ألفًا، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 18 من أبريل/نيسان 2020

لحظة بلحظة

وزارة الصحة البرازيلية: 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 36599

وزارة الصحة البرازيلية: 206 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2347.

رئيس الوزراء الإسباني يقول إنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا أسبوعين إضافيين.

وكالة الأنباء الموريتانية: البلاد تخلو من أي إصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الفرنسية: 642 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19323.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 13265.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 19 وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركي: تسجيل 121 وفاة و3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل.

وزارة الصحة العراقية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 82 إضافة إلى 31 إصابة جديدة.

وزارة الصحة الجزائرية: 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 2534.

وزارة الصحة الجزائرية: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 367.

رويترز: 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى نحو 176 ألفا.

رويترز: 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا بتراجع يقدر بنحو 100 حالة مقارنة بيوم أمس.

وزارة الداخلية التركية: تمديد حظر التنقل بين 31 محافظة لمدة 15 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: 35407 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد المصابين إلى 706832.

جامعة جونز هوبكنز: 3798 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 37084.

رئيس وزراء كندا: أوتاوا وواشنطن اتفقتا على تمديد إغلاق الحدود بين البلدين شهرا إضافيا ضمن تدابير مواجهة كورونا.

التلفزيون الجزائري: تمديد إجراءات الحجر الصحي والتدابير الاحترازية حتى 29 أبريل نيسان الجاري لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15464.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

الدنمارك: تسجيل 10 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7242.

السويد تسجل 111 وفاة جديدة و606 إصابات بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الهولندية: تسجيل 142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31589.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5008 والوفيات إلى 8.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868.

وزارة الصحة الإندونيسية: تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1751.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 672.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2670.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5453.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1180.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 7 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107.

وزارة الصحة الباكستانية: 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7476 وتسجيل 7 وفيات جديدة.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4110 والإصابات إلى 137439.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 37000 والإصابات إلى أكثر من 700 ألف.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66.

بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني حاول تقديم صورة ناصعة له على حساب واشنطن وأنا والرئيس ترمب حاولنا صد ذلك.

بومبيو: نعلم أن فيروس كورونا ظهر في ووهان لكن لا نعرف أين بالضبط ويحتاج الأمر إلى علماء أوبئة لتأكيد منشأه.