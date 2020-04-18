كورونا: أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، السبت، تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان له إن جميع الإصابات الجديدة لمصريين مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت بلغ 3032 حالة من ضمنهم701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و315 ألفا، توفي منهم أكثر من 159 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 590 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.