البث الحي
سياسة

كورونا: أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات في مصر

إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر حتى اليوم الثلاثاء تجاوز 10 آلاف حالة
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر حتى اليوم الثلاثاء تجاوز 10 آلاف حالة
18/4/2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، السبت، تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان له إن جميع الإصابات الجديدة لمصريين مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت بلغ 3032 حالة من ضمنهم701  حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و315 ألفا، توفي منهم أكثر من 159 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 590 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)