البث الحي
سياسة

قطر.. تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ووصول حالات الشفاء إلى 510

منطقة ألعاب مغلقة في الدوحة بسبب فرض إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا
منطقة ألعاب مغلقة في الدوحة بسبب فرض إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا
18/4/2020

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5 آلاف وثمانية مصابين.

وبحسب موقع الوزارة فقد تم فحص أكثر من 60 ألف شخص حتى الآن، وتم شفاء 46 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 510 حالات، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم بهذا الخصوص، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة التي كان قد تم حجرها احترازيا من خلال التحري وإثبات إمكانية أنهم اختلطوا بحالات إيجابية، في حين أن النسبة الأقل من الحالات تعود إلى مواطنين ومقيمين إما مخالطين داخل نفس الأسرة أو في إطار محيط العمل. 

وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  وكشفت الوزارة أن حالة الوفاة تعود لمواطن قطري مصاب بفيروس كورونا ويبلغ من العمر 59 عاما حيث أصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

أسباب

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود لعدة أسباب منها: أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة (أي أعلى موجة التي تصيب البلاد)، والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض. 

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)