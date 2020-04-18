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سياسة

"علماء المسلمين": لا تأثير لكورونا على صيام رمضان

العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان حلال أيام في ظل جائجة كورونا
العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان حلال أيام في ظل جائجة كورونا
18/4/2020

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، إلى الاستعداد النفسي والبدني لصيام شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لا تأثير لكورونا على الصائمين.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، إنه يتابع حالة العالم في ظل وباء كورونا، وبخاصة العالم الإسلامي الذي يستقبل شهر رمضان.

وأضاف: "كثر اللغط حول صيام شهر رمضان في ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام مُطلقاً بشبهة تأثير الصيام في المناعة المكتسبة".

وبيّن الاتحاد في بيانه، أن "صيام شهر رمضان من أعظم أركان الإسلام، وأنه فريضة فردية بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من كان معذوراً من مرض، أو سفر، أو كبر سن، أو حمل أو نحو ذلك".

وتابع: "وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً للإفطار إلا لمن أصيب به".

واستدرك: "قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد الخلايا ويفيدها".

وأضاف الاتحاد أن على المسلمين إقامة صلاة التراويح في بيوتهم، في الدول التي تلتزم بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد.

وفي السياق، طالب الاتحاد في بيانه الحكومات العربية والإسلامية بإطلاق سراح المسجونين جميعاً حماية لهم من تفشي وباء كورونا بينهم.

كما طالب "الدول الإسلامية بالمصالحة الشاملة، ووقف القتال وبخاصة في رمضان، وتزكية النفوس، وإزالة الخلافات، ورفع المظالم والحصار، وإطلاق سراح جميع سجناء الراي من العلماء والدعاة".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و292 ألفا، توفي منهم أكثر من 157 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 587 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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