شاهد: نقل أطفال مصريين مصابين بكورونا لمستشفى الحجر الصحي

تداول ناشطون مصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة نقل أطفال مصابين بكورونا، من مستشفى صدر المحلة بقرية صفط تراب إلى الحجر الصحي بكفر الزيات في محافظة الغربية.

وتظهر اللقطات رجال الإسعاف وممرضة بالمستشفى، أثناء نقل الأطفال إلى سيارات الإسعاف التي ستنقلهم للحجر الصحي.

ووصف البعض المقطع بأنه مؤلم نظرا لصغر سن الأطفال والتجربة القاسية التي يمرون بها جراء إصابتهم بالفيروس.

يأتي ذلك وسط مناشدات للأهالي بتوخي الحذر والحرص على عدم خروج الأطفال للشوارع والالتزام بالحجر المنزلي لاسيما مع اقتراب شم النسيم.

وكانت السلطات فرضت عزلًا على القرية بعد ظهور عشرات الإصابات، ودفعت الأجهزة المعنية بالمحافظة الواقعة في قلب دلتا النيل، بحملات تطهير داخل القرية، بعد استغاثات مكثفة من الأهالي.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.