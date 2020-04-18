دفنوه وأقاموا العزاء.. أطفال يمنيون يشيعون صديقهم العصفور (فيديو)

نشر الناشط اليمني في مجال الإغاثة، سمير إسماعيل، قبل يومين، مقطع فيديو، لأطفال يشيعون عصفورًا نافقًا، إلى مقبرة الجبرتية في المدينة القديمة وسط تعز، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر المقطع عددا من الأطفال يتجمعون حول الطير النافق ويحفرون له القبر، وهم يكبّرون أثناء تكفين ودفن صديقهم العصفور.

وبعد الانتهاء من الدفن، بدأ الصغار بقراءة سورة الفاتحة على روح صديقهم، والدعاء له بالرحمة في لحظة براءة ونقاء شاركهم فيها مصور الفيديو.

الأمر لم ينته عند ذلك، بل وقف الأطفال صفًا أمام قبر العصفور، لتلقي العزاء وشاركهم الناشط اللحظة النادرة وتفاعل مع تأثرهم وبراءتهم، وطلب منهم توديع صديقهم الطير والدعاء له بالثبات عند السؤال!

وتعيش تعز في حرب وحصار، منذ ما يقارب خمس سنوات وخاصة المدينة القديمة حيث قُتل وجرح المئات من بينهم عشرات الأطفال في هذا الحي تحديدًا.

وتقع محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وتبعد حوالي (256) كيلو مترًا من جنوب العاصمة صنعاء، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في اليمن.

ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية".

ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد والتي أدت لمقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.