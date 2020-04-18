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سياسة

تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية

وزيرة الصحة والسكان المصرية
وزيرة الصحة والسكان المصرية
18/4/2020

أظهر فيديو متداول شكوى الممرضات بمستشفى الفيوم العام من قلة فحص الطواقم الطبية رغم إصابة العديد من المرضى والأطباء وطاقم التمريض بالمستشفي بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو العديد من العاملات بالمستشفى ينتظرن دون جدوى سحب عينات منهن لفحص كورونا وسط تباطؤ الإدارة عن فحص أغلبهم واستمرارهم بالعمل ومخالطة المصابين والمرضى

وقالت إحداهن "هيستنوا لما نموت بعدين يسحبوا"..

وقالت أخري "يا ريت حد يساعدنا عشان نطمن على نفسنا"

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت مساء الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا في مصر.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات يضم 205 وفاة و646 حالة تعافٍ.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و228 ألفا، توفي منهم أكثر من150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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