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سياسة

تركيا الأعلى في الشرق الأوسط في إصابات فيروس كورونا

سجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة
سجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة
18/4/2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329 لتصبح الأعلى في الإصابات في الشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء.

وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة   مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890 وتعافى 10453 مريضا حتى الآن. وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة 40520.

رقم قياسي في التعافي

في المقابل تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا 10 آلاف، بعد شفاء 1822 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد.

جاء ذلك بحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وعلّق عليها وزيرها فخر الدين قوجة.

وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 10 آلاف و453 شخصا.

وفي تعليقه على الأرقام، قال الوزير قوجة إن "عدد مرضانا الذين تماثلوا للشفاء تجاوز 10 آلاف. لدينا تفوقات مهمة في موضوع العلاج".

وأضاف في تغريدة على تويتر "رغم ازدياد الفحوصات، هناك انخفاض في عدد الحالات الجديدة المضافة".

وشدد الوزير على أن تركيا تتمتع بنقطتي قوة في الوقت الراهن، هما التدابير والعلاج، واستدرك "دعونا نستخدم قوتنا".

الطاقم الطبي يصفق للمرضى الذين يغادرون مستشفى جامعة ديكل بعد شفائهم من فيروس كورونا في ديار بكر (رويترز)

وقالت وزارة الداخلية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أنه تم إرسال تعميم إلى 81 ولاية، بخصوص تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من 30 كبرى ولايات البلاد وإليها، إلى جانب ولاية زونغولداغ.

ودعا التعميم كافة المواطنين في الولايات المذكورة إلى البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحددة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و315 ألفا، توفي منهم أكثر من 159 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 590 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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