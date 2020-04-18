البث الحي
سياسة

المتعافون أكثر من المصابين.. التجربة العراقية في مكافحة كورونا (فيديو)

18/4/2020

ناقشت النافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر، واقع انتشار فيروس كورونا في بعض الدول العربية وتطرقت للتجربة العراقية في هذا المجال والتي نجحت في السيطرة وتقليل انتشار الوباء.

وتناولت الحلقة البيانات العراقية في هذا الشأن والتي أظهرت وجود 1434 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافت منها 865 حالة حتى أمس الجمعة، ما يمثل نسبة كبيرة.
وأوضح الدكتور ياسر فوزي مساعد مدير صحة نينوى وعضو خلية الأزمة في مواجهة فيروس كورونا للجزيرة مباشر الجهود التي قامت بها السلطات هناك لوقف انتشار الفيروس.
وقال إنه ومن خلال خلية الأزمة تم التحرك قبل ظهور الوباء، وفي نينوى تم أخذ إجراءات وقائية وبذل جهد كبير من الطواقم الطبية والقطاعات الأخرى، لتنفيذ تلك الإجراءات.
وأضاف أنه تم أخذ الإجراءات الوقائية التي دعت لها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه سيستمر العمل بهذه الإجراءات التي كانت لها مردودات إيجابية في وقف انتشار الفيروس.

طبيب عراقي يضع ملصقات على مكونات اختبار محلية – البصرة 29 مارس
القضاء على كورونا

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، قال إن البلاد تقترب من القضاء على كورونا وأن ذلك الفضل يرجع للطواقم الصحية والإجراءات الوقائية التي اتخذت.
وأوضح أن عدد الإصابات المسجلة في العراق يتراجع بشكل مستمر رغم زيادة عدد حالات الفحص المختبري، مؤكدا أن "العراق يتقدم على دول كثيرة بشأن الفحص وقلة عدد الإصابات".
من جانبه أرجع، ممثل منظمة الصحية أدهم إسماعيل، زيادة حالات الشفاء لسببين، الأول تبني بروتوكول علاجي مزيج من تجربة الصين وإيران، ثانيها امتلاك العراق كوادر طبية مميزة وتخصصات طوارئ ممتازة.
وأوضح أن العراق استفاد من تجارب هذه الدول من بروتوكول علاجي وتحليل المرض، وبدأ من حيث انتهى الآخرون" مشددا على ضرورة تقليص الإصابات والوفيات إلى الصفر للإعلان عن السيطرة الكاملة على الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)