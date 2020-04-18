السعودية: إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي من دون المصلين

أعلن الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري أن صلاة التراويح ستقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن من دون حضور مصلين.

يأتي ذلك في نطاق سلسلة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف عسيري: "ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق حضور المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد مستعدًا لاستقبال المصلين".

وكان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، قال –أمس- إن "صلاة التراويح والعيد ستكون في البيوت، وذلك إذا استمرت جائحة كورونا".

في السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 92 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إلى تسجيل 1132 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 8 آلاف و274 حالة، بينما سُجّلت 280 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1329 حالة.

وضمّت الداخلية حيين جديدين شرق السعودية إلى مناطق حظر التجول على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودي "واس" عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله إن ذلك يأتي في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضًا منع الدخول إلى حي الفيصلية، وحي الفاضلية في محافظة الأحساء أو الخروج منهما، وأضاف البيان "السماح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية (مثل الرعاية الصحية والتموين) فقط، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا".

واستطرد البيان "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجوال في الحيين المعزولين صحيًا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

وقررت الداخلية أمس منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير غربي السعودية على مدار 24 ساعة لمواجهة جائحة كورونا.

عالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين وربع المليون إنسان، قضى منهم جراء الإصابة نحو 156 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 582 ألفًا، حتى اللحظة.