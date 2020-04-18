الرئيس الباكستاني يقر خطة للصلاة في المساجد خلال شهر رمضان

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، السبت، عن خطة من 20 بندًا تضبط التجمعات في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفق الخطة -التي أُعلِنت بالتنسيق مع مجلس العلماء الباكستاني- يتعين تطبيق النقاط الآتية:

يجب إزالة السجاد من المساجد، مع تطهير الأرضيات باستخدام الماء والكلور، ويتعين على المصلين إحضار سجادة صلاة شخصية.

تقام صلوات الجماعة في باحات المساجد المفتوحة، ولا يُصلى في ممرات المشاة والطرق.

يحظر دخول الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا ومن يعانون أعراض الإنفلونزا والبرد والسعال، فضلًا عن الأطفال من دخول المساجد.

تشجيع المصلين على جلب البُسط والحصائر الصغيرة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات والدردشة عقب الصلاة.

يلتزم المصلون بالوضوء في المنازل مع غسل اليدين بشكل متكرر.

المحافظة على مسافة نحو 1.5 مترًا بين المصلين أثناء الصلاة.

تُشكَّل لجنة تضمن تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع إدارات المساجد والإدارات المعنية.

يجب استخدام الأقنعة في المساجد مع تجنب لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بعد العودة من المسجد.

لا يُسمح بالإفطار أو السحور الجماعي، ويجب على الناس أداء سنة الاعتكاف (في العشر الأواخر من الشهر المبارك) بمنازلهم.

تُمنح إدارات المساجد هذا الإذن المشروط للصلاة خلال شهر رمضان، على أن تتقيد بتنفيذ الخطة المقترحة تقيدًا صارمًا.

للحكومة الحق الكامل في سحب هذا الإذن إذا لمست عدم التزام المصلين بالخطوات المقترحة، أو في حالة زيادة عدد المتضررين، وللحكومة أن تغير توجهاتها وسياستها في ضوء المنطقة المتضررة، وحرصًا على المواطنين والصالح العام.

تعين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية مراقبين للتأكد من التزام المواطنين بالخطة الموضوعة.

كما حثَّ الرئيس الباكستاني المسلمين على تقديم الزكاة والتبرعات من خلال المساجد والمدارس في هذا الشهر الكريم.

وفي كلمته الافتتاحية خلال لقائه بمجلس العلماء، قال الرئيس الباكستاني إن المسلمين مرتبطون ارتباطا كبيرا بالمساجد، خاصة في شهر رمضان الكريم، ومن ثمّ يجب صياغة سياسة موائمة للشهر الكريم، تأخذ في اعتبارها الظرف الراهن وتوصيات العلماء وأهل الاختصاص.

يُذكر أن باكستان قد سجّلت 7 آلاف و638 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضت بسبب الإصابة 143 نفسًا، وتعافى ألف و832 مصابًا آخرين، حتى الآن.

وعالميًا، تخطت إصابات الفيروس حاجز المليونين وربع المليون إصابة، إذ أصيب مليونان و321 ألفًا و385 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 159 ألفًا و620 شخصًا، في حين تعافى 594 ألفًا و536 مصابًا، حتى اللحظة.