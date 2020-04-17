هل يؤثر الصيام على المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا؟ (فيديو)

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، تدور أسئلة وهواجس عند بعض المسلمين نظرا لتزامن شهر الصيام مع أزمة صحية عالمية خطيرة تسبب فيها انتشار وباء فيروس كورونا.

وبرزت أسئلة حول ما يمكن أن يسببه جفاف الحلق بفعل الصيام، بعد تقارير طبية ذكرت أن جفاف الحلق قد يسهم في الإصابة بالفيروس.

وناقشت النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر هذه الهواجس مع الدكتور محمد الدسوقي استشاري الأمراض الصدرية، الذي أكد أنه لم يثبت علميا أن الصوم يقلل المناعة.

وفي إجابة على سؤال" هل هناك مانع طبي من الصوم يتعلق بفيروس كورونا؟ قال الدكتور الدسوقي" إنه من المعلوم أن الصيام يساهم في تحسن المناعة.

كما أكد أن هناك الملايين من الناس حول العالم يصومون، ولم يثبت أن أحدهم أصيب بالفيروس نتيجة لذلك.

وردا على سؤال عن جفاف الحلق مع الصيام قال الطبيب إنه لم يثبت علميا أن الفيروس يزداد مع جفاف الحلق.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى أكثر مليونين و183 ألف حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ أكثر من 550 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 146 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا.