مصر: عزل 127 من طاقم مستشفى الفيوم العام بسبب كورونا (فيديو)

خضع 127 من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الفيوم العام للعزل داخل المدينة الجامعية بديلا للعزل المنزلي.

يأتي ذلك بعد إصابة 3 أطباء منهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونقلهم إلى مستشفى 15 مايو بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة الفيوم أحمد جابر شديد إن "المحتجزين هم من الحالات السلبية أكدت التحاليل الطبية خلوهم من الإصابة، وأن وجودهم فقط للاطمئنان عليهم، بديلا للعزل المنزلي".

وأضاف شديد أنهم معزولون تمامًا عن باقي المنشآت الجامعية، وتوفر لهم الجامعة الرعاية الصحية لهم، من خلال أطقم طبية مدربة، فضلًا عن التغذية الصحية المناسبة لهم خلال مدة عزلهم"

في حين، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات ممرضي مستشفى الفيوم العام، وشكواهم من عدم إجراء فحص PCR للتأكد من سلامتهم.

ممرضات #مستشفى_الفيوم_العام يستغيثون لا أحد يريد عمل تحليل فيروس #كورونا لنا، وفيه زملاء كتير لنا اتصابوا، نستنى لما نموت عشان تعملوا لنا تحاليل👇 pic.twitter.com/DLDyAuh6cf — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 17, 2020

https://twitter.com/mohsen_battran/status/1250890116417101824?ref_src=twsrc%5Etfw

عزل الطاقم الطبي بالكامل ف مستشفى #الفيوم العام بالمدينة الجامعية و غلق المستشفي بسبب انتشار فيروس كورونا بداخلها..!الطاقم الطبي عبارة ع ١٢٧ دكتور و ممرض و عامل اتعزلوا بالكامل ف المدينة الجامعية المفروض نعمل تحاليل لكل اهالى الطقم الطبى والمخالطين لهم وكل م دخل المشفى م اسبوعين — المﻻك الحزين (@Lido8080) April 17, 2020

127 حاله فى العزل؟

كلهم من الطقم الطبى؟

و تزال القصة الرسمية أنزلة تحت السيطرة و كلها إجرائات إحترازية؟

واضح إنه تم الإحتراز على أمخاخكم العطنه الذى تعتقد أن الشعب كله بغبائكم.#كورونا_الجديد https://t.co/zyAqVQOjNy — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) April 17, 2020

غلق مستشفي الفيوم العام بعد اكتشاف اصابات بها pic.twitter.com/Qo27NlE22S — اسامه التومي (@pPyqpHDO0hIQxIe) April 16, 2020

الصور دي النهاردة 15/4/2020 من أمام بوابة مستشفى الفيوم الجامعي، زحام شديد رغم وجود إستراحة بالداخل تتسع لأكثر من 500 فرد، الموضوع مش محتاج إمكانيات، تنظيم بس، الناس دي مرضى و أغلبهم مسنين، العدد كان أكبر من كدة أنا خوفت أصور أكثر علشان التصوير ممنوع. #التصوير_جريمة pic.twitter.com/Mwj3p9bVIZ — hany ragheb (@AbosalmaHany) April 15, 2020

وفي السياق، سجلت مصر 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل مجموع المصابين في مصر إلى ألفين و673 مصابًا، قضى منهم جراء الإصابة 196 مصابًا، في حين تعافى 596 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، تخطى عدد المصابين عتبة المليونين ومئتي ألف مصاب، إذ وصل العدد إلى المليونين و214 ألفًا و461 مصابًا، قضى منهم 148 ألفًا و979 جراء الإصابة، وتعافى 560 ألفًا و309 من المصابين.