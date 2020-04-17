مصر تسجل أكبر حصيلة يومية بكورونا والوفيات ترتفع لـ 205

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا في مصر.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات يضم 205 وفاة و646 حالة تعافٍ.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و228 ألفا، توفي منهم أكثر من150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.