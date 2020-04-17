لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 17 من أبريل/نيسان

حتى مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليوني و206 ألفا، توفي منهم أكثر من 148 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 558 ألفا آخرين، حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 17 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزير الخارجية الألمانية: مراجعة الصين لأرقام وفيات فيروس كورونا أمر يثير القلق وعليها تحري الشفافية بشأن نشأته.

وزارة الصحة الجزائرية: 150إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2418 وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 364.

وزارة الصحة المصرية: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2844 و9 وفيات ترفع الإجمالي إلى 205.

حاكم ولاية نيويورك: معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل ملحوظ واتخاذ قرار سريع بإنهاء الإغلاق يهدد بارتفاعه.

وزير الصحة التركي: تسجيل 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78546.

وزير الصحة التركي: تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1769.

رويترز: 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا ليرتفع عد الإصابات إلى 30449.

رويترز: 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3459.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14576.

مصادر طبية: عزل 127 من أفراد الطاقم الطبي لمستشفى الفيوم في مصر بعد تسجيل إصابات بكورونا في المستشفى.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13216.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7142.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 732.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 31781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و2301 وفاة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4663.

وزارة الصحة الكويتية: 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1658 إصابة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 19478.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4958.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 79494.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 668.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 188068.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2528.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 313 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5163.

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 402.

وزير الصحة الألماني يعلن أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة.

مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة يقرر تمديد تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

موسكو تعلن تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 273.

موسكو تعلن تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى 32007.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12855.

وزارة الصحة الباكستانية: 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7025 وتسجيل 6 وفيات جديدة.

رويترز: سلطات مدينة ووهان الصينية تقول إن إجمالي الإصابات بكورونا بعد المراجعة 50333 والوفيات 3869.

رويترز: سلطات مدينة ووهان الصينية تقول إنها أجرت مراجعة لإجمالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

رويترز: بيلوسي تقول إن الإرشادات التي أعلن عنها ترمب بشأن استئناف النشاط الاقتصادي غامضة وغير متسقة.

ترمب: بعض الولايات جاهزة ومستعدة لفتح أنشطتها التجارية من يوم غد إذا قرر حكامها ذلك.

ترمب: خبراؤنا يرون أن الوقت قد حان لإعادة فتح الحياة الاقتصادية.

ترمب: لقد تجاوزنا ذروة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

ترمب: سنبدأ بفتح الاقتصاد في عدد من الولايات بينما نبقي على الإغلاق مرحليا في ولايات أخرى.

ترمب: سأصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في بلادنا بصورة تدريجية وقد صغتها بالتشاور مع المتخصصين.

ترمب: منحنى الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا أصبح مستقيما.

رويترز: توجيهات ترمب تتضمن في مرحلتها الثانية السماح بالسفر غير الاضطراري وعودة الدراسة.

رويترز: إدارة ترمب تعتزم إصدار توجيهات بإنهاء الإغلاق على 3 مراحل تبدأ بإعادة الحياة العامة تدريجيا من هذا الشهر.

نيويورك تايمز: ترمب أبلغ حكام الولايات أنه يمكنهم الشروع في إعادة فتح ولاياتهم قبل الأول من مايو/أيار إذا رغبوا في ذلك.

جامعة جونز هوبكنز: نحو 40 ألف إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 653,825.