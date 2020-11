كورونا: احتجاجات في ولايات أمريكية ضد أوامر البقاء في المنزل

اندلعت احتجاجات متفرقة في ولايات أمريكية عدة، الأسبوع الجاري، تطالب بتخفيف أوامر البقاء في المنزل الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت ولايات ميشيغان وأوهايو وكنتاكي ونورث كارولاينا ويوتا قد شهدت مسيرات في الأيام القليلة الماضية، مع تزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتدابير الاحترازية.

واكتظت شوارع العاصمة ميشيغان بآلاف السيارات، الأربعاء الماضي، احتجاجا على بعض القيود الصارمة المفروضة على السفر والأعمال في البلاد.

قال الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس عن ولاية ميشيغان عبر موقع تويتر: "إنهم منزعجون من أن الحاكم يفكر فيما يتعلق بالوظائف من ناحية كونها (ضرورية) أو (غير ضرورية)، بدلا من التفكير فيما إذا كان من الممكن أداء مهام الوظيفة بأمان".

ودعمت بعض الشخصيات البارزة من تيار اليمين، ومن بينهم مقدم البرامج الحوارية راش ليمبو، هذه المظاهرات.

ويأتي ذلك بينما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قال مرارًا إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، عن المبادئ الإرشادية للقيام بذلك أمس.

إلا أنه ترك مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد المضي قدما في الخطة لحكام الولايات.

يشار إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في الولايات المتحدة قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة الشهر الماضي.

ورغم ذلك، حذر خبراء الصحة من أن العودة إلى الأنماط السلوكية العادية بسرعة شديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بسبب فيروس كورونا بأكثر من 690 ألفًا و900 حالة إصابة من بينها 13 ألفًا و330 حالة إصابة جديدة، وأودى الفيروس بحياة 35 ألفًا و955 مصابًا منهم 1338 حالة وفاة جديدة، بينما تعافى 58 ألفًا و263 شخصًا، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، تخطى عدد المصابين حاجز المليوني ومئتي ألف إصابة، وأصاب مليونين و223 ألفًا و240 شخصًا، وقضى 152 ألفًا و328 مصابًا جراء الإصابة، في حين تعافى ما يزيد على نصف المليون شخص بنحو 67 ألفًا و279 شخصًا، حتى اللحظة.