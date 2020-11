فرنسا وألمانيا تشكّكان في "النموذج الصيني" خلال أزمة كورونا

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حوار شامل مع صحيفة فايننشال تايمز نشر أمس، فكرة أن تعامل الصين مع وباء كورونا المستجد يمكن أن يكون نموذجا يحتذى للدول الديمقراطية.

وقال ماكرون "لا توجد مقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية، وتلك التي تطمس الحقيقة وتتعمد إخفاء معلومات".

وأضاف: "بالنظر إلى هذه الاختلافات والخيارات المتخذة وما باتت الصين عليه اليوم، التي أحترمها، دعونا لا نكون ساذجين لدرجة أن نقول إنها كانت أفضل بكثير في التعامل مع هذا الوباء"، واستطرد: "نحن لا نعرف، من الواضح أن هناك أمورًا حدثت لا نعلم عنها شيئا".

“Coronavirus ans climate change are profoundly linked. With #Covid_19, humanity is experiencing a fear for itself. Nobody hesitates to take brutal, profound decisions when it comes to saving lives. It’s exactly the same with climate risks”

– President Emmanuel Macron of France pic.twitter.com/Eb6qxbddqB

— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) April 16, 2020