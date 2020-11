صورتان من السودان والجزائر تفوزان في مسابقة عالمية

أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور(وورلد برس فوتو) مساء الخميس في أمستردام عن الفائزين في مسابقتها للصور،في ثمان فئات إضافة إلى مجال "سرد القصص الرقمية" في ثلاث فئات.

وفاز بالجائزة الرئيسية في الدورة الـ 63 للمسابقة الياباني ياسويوشي شيبا، المصور لوكالة فرانس برس، بصورة التقطها لأحدى أعمال الثورة السودانية، في الخرطوم في 19 يونيو/ حزيران 2019، وبنفس الصورة في فئة "الأخبار العامة".

وتظهر صورته الفائزة شاباً سودانياً ثائراً محاطاً بشباب آخرين ينيرون ما حوله بهواتفهم المحمولة، والتُقطت الصورة خلال انقطاع الكهرباء في الخرطوم وسط الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وصورة.. وانطباع

وعن اللحظة التي التقط فيها الصورة يقول" هذا كان الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي عايشته خلال إقامتي، لمست تضامنهم غير المحدود مثل الرماد المشتعل الذي يمكن أن يشتعل في كل لحظة".

أما جائزة "قصة وورلد برس فوتو" لهذا العام فقد حصل عليها الفرنسي رومان لوروندو الذي وثق بصورته شبيبة الجزائر الغاضبة.

وهذه الجائزة مخصصة للصور ذات السرد القصصي حول أحداث أو موضوعات ذات أهمية صحفية.

