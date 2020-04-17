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سياسة|السودان

صورتان من السودان والجزائر تفوزان في مسابقة عالمية

صورة من فعاليات الثورة السودانية تفوز في مسابقة الصحافة العالمية
صورة من فعاليات الثورة السودانية تفوز في مسابقة الصحافة العالمية
17/4/2020

أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور(وورلد برس فوتو) مساء الخميس في أمستردام عن الفائزين في مسابقتها للصور،في ثمان فئات إضافة إلى مجال "سرد القصص الرقمية" في ثلاث فئات.

وفاز بالجائزة الرئيسية في الدورة الـ 63 للمسابقة الياباني ياسويوشي شيبا، المصور لوكالة فرانس برس، بصورة التقطها لأحدى أعمال الثورة السودانية، في الخرطوم في 19 يونيو/ حزيران 2019، وبنفس الصورة في فئة "الأخبار العامة".
وتظهر صورته الفائزة شاباً سودانياً ثائراً محاطاً بشباب آخرين ينيرون ما حوله بهواتفهم المحمولة، والتُقطت الصورة خلال انقطاع الكهرباء في الخرطوم وسط الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وصورة.. وانطباع

وعن اللحظة التي التقط فيها الصورة يقول" هذا كان الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي عايشته خلال إقامتي، لمست تضامنهم غير المحدود مثل الرماد المشتعل الذي يمكن أن يشتعل في كل لحظة".

أما جائزة "قصة وورلد برس فوتو" لهذا العام فقد حصل عليها الفرنسي رومان لوروندو الذي وثق بصورته شبيبة الجزائر الغاضبة.
وهذه الجائزة مخصصة للصور ذات السرد القصصي حول أحداث أو موضوعات ذات أهمية صحفية. 

مناطق النزاع

كانت غالبية الصور المرشحة لجائزة الصحافة العالمية للصور من مناطق نزاعات، ومن بين نحو 74 ألف صورة مشاركة، فازت صورة من السودان بالجائزة الرئيسية، وأخرى من الجزائر.
وورلد  برس فوتو هي أكبر مسابقة في التصوير الصحفي على مستوى العالم، أطلقتها مجموعة من المصورين الهولنديين الذين اجتمعوا في 1955 لعرض أعمالهم على جمهور دولي. 
ومن المجموعة انبثقت مؤسسة خيرية تُبرز كل سنة المصورين والمصورات الذين يوثقون تطورات آنية في العالم.
وتهدف المنظمة من ذلك للم شمل العالم عن طريق جمع أهم القصص، والقيم الرئيسية للمؤسسة في ذلك هي "الدقة والتنوع والشفافية".
وتعرض مؤسسة "وورلد برس فوتو" صوراً وسلسلة صور في معارض متنقلة ومهرجانات قد تدفع الناس إلى المشاهدة بدقة أكبر وكذلك فعل شيء ضد الظروف السيئة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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