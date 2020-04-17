البث الحي
سياسة|روسيا

شاهد: لحظة هبوط طائرة روسية بعد تعرضها لضربة برق واشتعال النيران بها

17/4/2020

نشرت السلطات الروسية مقطع فيديو جديد لطائرة الركاب الروسية التي هبطت اضطراريا في مطار العاصمة موسكو في مايو/ أيار من العام الماضي.

ويظهر المقطع الطائرة أثناء هبوطها واشتعال النيران بها.

وكانت الطائرة قد هبطت بعد تعرضها لضربة برق بعد إقلاعها بوقت قصير.

وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا من الركاب وإصابة 10 آخرين.

وقالت السلطات الروسية إن الطائرة -وهي من طراز "سوخوي سوبرجت 100"- كانت في طريقها إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات بسبب تعرضه لضربة برق.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء كبير منها.

وأفاد شهود عيان بأن بعض الركاب -الذين بلغ عددهم 73، بالإضافة إلى أفراد طاقمها الستة- كانوا يحاولون الخروج من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار".

والطائرة هي أول طائرة مدنية روسية الصنع بعد الحقبة السوفياتية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)