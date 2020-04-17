تقرير: مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي لشركة أمريكية.. ما هو؟

قال مستشفى تابع لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بدواء مضاد للفيروسات، إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقال موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة لعقار"ريمديسيفير" التجريبي رصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي.

وقفز سهم شركة (جيلياد ساينسيز) للأدوية،16 في المئة بعد إغلاق السوق يوم الخميس بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار "رمديسيفير" على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19، المرض المسبب لفيروس كورونا.

غير أن الشركة الأمريكية قالت في بيان لها أرسل بالبريد الإلكتروني إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".

Doctors treating the sickest Covid-19 patients have zeroed in on a new phenomenon: Some people have developed widespread blood clots. https://t.co/xlYP8rOXa4 — STAT (@statnews) April 17, 2020

بيانات غير مكتملة

و قال مستشفى يو شيكاغو ميديسن في رسالة منه بالبريد الإلكتروني أيضا إن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي في الأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

وقالت الجامعة إن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.

وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو/أيار.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لكوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد وأصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

تجربة على مصابين

ذكر موقع (ستات) أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من كوفيد-19 في تجربة جيلياد،وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا، فقد أظهر تحليل لنشرة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن الأسبوع الماضي أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 في المئة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي.