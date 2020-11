تقرير: مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي لشركة أمريكية.. ما هو؟

قال مستشفى تابع لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بدواء مضاد للفيروسات، إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقال موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة لعقار"ريمديسيفير" التجريبي رصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي.

وقفز سهم شركة (جيلياد ساينسيز) للأدوية،16 في المئة بعد إغلاق السوق يوم الخميس بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار "رمديسيفير" على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19، المرض المسبب لفيروس كورونا.

غير أن الشركة الأمريكية قالت في بيان لها أرسل بالبريد الإلكتروني إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".

Doctors treating the sickest Covid-19 patients have zeroed in on a new phenomenon: Some people have developed widespread blood clots. https://t.co/xlYP8rOXa4

