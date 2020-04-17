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سياسة

تركيا تعلن نجاحها في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بقدرات محلية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
17/4/2020

أعلن وزير الدفاع التركي، الجمعة، نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بقدرات محلية وطنية بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار لوكالة الأناضول الرسمية، عقب تفقده جهاز التنفس "صحرا" الذي تنتجه مؤسسة صناعة الآلات والكيماويات "مكيك"، واطلاعه على معلومات حول الجهاز من المدير العام للمؤسسة ياسين آق دره.

وأوضح أكار أن تركيا تقود كفاحًا ضد فيروس كورونا المستجد، وأن وزارة الدفاع تجتهد لتقوم بما يترتب على عاتقها بهذا الخصوص بأفضل شكل.

وأشار إلى أن الوزارة حسنت من قدراتها، وحققت خطوات مهمة في إنتاج المواد الطبية الوقائية.

وقال بهذا الخصوص: "يتواصل إنتاج الكمامات والألبسة الواقية والمعقمات، ويوميًا نرفع من قدرتنا الإنتاجية".

وأضاف: "كما أننا أنتجنا أيضًا أجهزة تنفس اصطناعية اسمها صحرا، تصميمها وإنتاجها محلي ووطني بشكل كامل".

وأشار إلى أن تكلفة صناعة أجهزة "صحرا" أقل من نظيراتها العالمية، مبينًا أنهم يخططون لبدء خط إنتاج الجهاز في أقرب وقت.

وأفاد الوزير أن المؤسسة المنتجة تهدف إلى إنتاج 500 جهاز أسبوعيا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 126 وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفا و546، وعدد المتعافين 8631.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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