مقابر نيويورك غير قادرة على استقبال مزيد من موتى كورونا

بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كوفيد-19.

كانت المقابر قد استعدت لاستقبال عدد كبير من الموتى خلال وباء إيبولا بين عامي 2013 و2016، لكن الولايات المتحدة نجت منه.

ووصلت موجة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار إلى المقبرة الواقعة في بروكلين والتي تم إنشاؤها في عام 1838 لتصبح من أجمل المقابر في المدينة إذ تمتد فوق 193 هكتارًا وتطل على خليج نيويورك، وفيها يرقد الموسيقي ليونارد برنشتاين والرسام جان ميشيل باسكيات.

وقال نائب رئيس المقبرة والمسؤول عن العمليات إريك بارنا "بدأ الأمر بحرق الجثامين" وفي بعض الأيام تجاوز العدد "أربع أو خمس مرات" الحجم المعتاد.

ويجري في المقبرة، حاليًا، حرق 130 إلى 140 جثماناً في الأسبوع مقابل 60 في الأوقات العادية.

ويؤكد بارنا، وهو عضو في جمعية مقبرة متروبوليتان التي تضم مقابر نيويورك ومنها لونغ آيلاند في الشرق، وويستتشستر في الشمال "أن الأمر لا يقتصر على غرين وود".

ويوضح أن "الجميع يستقبل أعداداً مماثلة. لقد سمعت أن بعض مكاتب الدفن تبحث خارج ولاية نيويورك، وصلنا إلى نقطة لم يعد ممكناً للنظام عندها إدارة مثل هذا الحجم في زمن قصير كهذا".

ويعد حرق الجثمان (حوالي 370 دولارًا) أقل كلفة بكثير من الدفن، حيث تباع المساحة المخصصة لثلاثة توابيت في المقبرة بمبلغ 19 ألف دولار.

ويؤكد بارنا أن عمليات الدفن شهدت "تسارعا حقيقيا" منذ عشرة أيام، حيث بلغت 15 أو 16 يوميًا، مقابل 2 أو 3 في الأيام العادية.

"أقل من العدد الفعلي"

ويبدو أن عدد الوفيات المسجلة رسميا بوباء كوفيد-19 في نيويورك، بؤرة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز حصيلة بعض البلدان الأكثر تضرراً، "أقل بكثير من العدد الفعلي"، والسبب يعود بدون شك إلى محدودية عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، وفق بارنا.

تجاوز عدد الذين توفّوا بفيروس كورونا المستجدّ في مدينة نيويورك حتى صباح الخميس 11 ألفا و586 شخصا، بعد إعلان سلطات المدينة أنّها أضافت إلى حصيلة ضحايا وباء كوفيد-19 حوالي 4 آلاف شخص لم يخضعوا لفحوص مخبرية تثبت إصابتهم بالفيروس لكنّ ظروف وفاتهم ترجّح أنّها ناجمة عنه.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 646 ألف إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 29 ألف شخص.