مصر.. "نيوتن" يثير الجدل بشأن انفصال سيناء

أثار مقال بجريدة المصري اليوم، صدر الأحد الماضي، بعنوان (استحداث وظيفة) يدعو لحكم ذاتي لشبه جزيرة سيناء، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية.

وناقش كاتب المقال -ويحمل الاسم المستعار (نيوتن)- استحداث وظيفة حاكم منفصل لشبه جزيرة سيناء، تتمتع بصلاحيات خاصة لا تربطها بالدولة سوى السياسة الخارجية.

https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1250578665655734273?ref_src=twsrc%5Etfw

ولاقى المقال -على مواقع التواصل الاجتماعي- هجومًا واسعًا واتهامات بالخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وطالب مغردون بمحاكمة الكاتب المجهول.

ما يسمي بنيوتن إلى بيكتب فى المصري

اليوم إلى انا عمرى ما حبتها يطالب

باستحداث وظيفه تسمى حاكم سيناء

يعنى بيطالب بأستقلال سيناء عن مصر

والحاكم غير ملتزم بالدوله المصريه

مصيبه وتندرج تحت الخيانه العظمى

هل سيمر هذا المقال ولا هيكون للدوله

رأى اخر 🤔🤔🤔🤔 — Hoda Ahmed⁦🇪🇬⁩ (@hodaahmeddd) April 14, 2020

https://twitter.com/sma_sim_oo/status/1250177970662236164?ref_src=twsrc%5Etfw

واتهم آخرون رجل الأعمال صلاح دياب بأنه كاتب المقال، مطالبين بالتحقيق معه، واتهم آخرون صحيفة المصري اليوم بمحاولة زعزعة الاستقرار والخيانة.

صلاح دياب صاحب جريدة العبري اليوم (المصري اليوم )

جريدته المسمومة نشرت مقال بقلم واحد نكرة مسمي نفسه نيوتن يطالب فيه بانفصال سيناء وتعيين حاكم لها! !!

أعتقد آن الأوان أن يلبس الأساور مره اخرى 🔗🔗 pic.twitter.com/3JNs1X8sCv — Uijbdb Hhshsjبسمة (@oMw0QdZiwjZDSm4) April 15, 2020

يا سيادة وزير الإعلام

من فضلك إقرأ مقال نيوتن في جريدة المصري اليوم تحت عنوان

استحداث وظيفه..

مقال له ٤ أيام ولم نسمع رد من سيادتك رغم أن المقال يدعو إلي تفتيت الدولة المصريه..بدءا من سيناء وإذا نجحت تمتد لبقية المحافظات بس نيوتن طائر النهضه مسميها أقاليم — Salah ElShamey (@ElshameySalah) April 16, 2020

لما قريت مقال نيوتن في المصري اليوم عن حاكم لسيناء ودعوة بفصل سيناء عن مصر سياسيا واقتصاديا .. معرفش ليه شخصية واحدة سيطرت عليا طول ما انا بقرأ وبعدها وصورتها فضلت في دماغي .. وهي شخصية فرج الأكتع في فيلم كتيبة الأعدام المليونير اللي باع الجيش والمقاومة للصهاينة واغتني بعدها ! pic.twitter.com/c6KIz2DTYX — محمود بدر (@ma7mod_badr) April 15, 2020

الكاتب الذي يكتب بإسم نيوتن في صحيفة المصري اليوم إرتكب جريمة كبري في حق الأمن القومي المصري عندما راح يطالب بعزل سيناء عن مصر ، وإختيار حاكم خاص بها ، وتدويلها وتحويلها إلي منطقه عالميه حره ، هذه خيانة للوطن ، تصب لصالح أعدائه ، وأذكر هذا الكاتب المجهول الذي لاأعرف — مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2020

وقال غيرهم إن المقال لم يتطرق لانفصال سيناء، بل طالب بتطويرها ذاتيا والاعتماد على مواردها.

استحداث وظيفة | #المصري_اليوم https://t.co/wQZMrQKClo via @AlMasryAlYoum

مقال تخيلي يسخر من البيروقراطية المصرية التى تمنع تطوير مصر و يتخيل وظيفة حاكم ل #سيناء لا يخضع للروتين المصرى حتى تتقدم !! فين المشكلة فى المقال ؟! الاستبداد ينتج التخوين و العصبية — January 25 (@wakid2011) April 15, 2020

رجعت للمقالة لما وجدته من هجوم شديد على كاتبها و جريدة المصرى اليوم، حيث اتهمه الكثيرون بالدعوة لاستقلال سيناء عن مصر و اتهموه بالخيانة فلم اجد اى شئ من هذا القبيل فى المقال. هل قرأ مهاجموه المقال؟ استحداث وظيفة | المصري اليوم https://t.co/PxDeO3krUn via @AlMasryAlYoum — Vivian Fayez (@VivianFayez) April 15, 2020

وقالت صحف محلية إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر فتح تحقيق فيما نشرته صحيفة المصري اليوم حول سيناء.