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مشاهد صادمة لتراكم جثث ضحايا كورونا في غرف وثلاجات مستشفى أمريكي

مشاهد صادمة لتراكم جثث ضحايا فيروس كورونا داخل مستشفى أمريكي
مشاهد صادمة لتراكم جثث ضحايا فيروس كورونا داخل مستشفى أمريكي
16/4/2020

عرض عدد من موظفي الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، مشاهد صادمة لتراكم جثث ضحايا فيروس كورونا داخل المستشفى.

وأظهرت اللقطات التي عرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، الجثث المخزنة في الغرف الشاغرة بمستشفى سينا غريس، وأخرى متراكمة فوق بعضها البعض داخل وحدات التجميد بساحة انتظار السيارات في المستشفى، في مشهد صادم يكشف حجم الكارثة في المدينة.

وفي إحدى الصور، تظهر جثتين على سرير، جنبًا إلى جنب، على جانب جثمان آخر يظهر على كرسي بجوار السرير. وجميع الجثث الثلاث في أكياس بيضاء. وفي صورة أخرى تظهر أكياس الجثث متداخلة مع بعضها داخل وحدة مبردة في المستشفى.

وأكد عاملان في غرفة الطوارئ لسي إن إن، أن اللقطات هي تجسيد دقيق للمشهد الذي حدث داخل المستشفى خلال أوائل الشهر الجاري، خلال مناوبة لمدة 12 ساعة يصفونها بأنها "ساحقة".

وقالا إنه تم استخدام غرفة واحدة على الأقل، تُستخدم عادةً في دراسات حول عادات النوم، لتخزين الجثث لأن موظفي المشرحة لم يعملوا في الليل، وكانت المشرحة ممتلئة. وقررت غدارة المستشفى طلب وحدات تخزين متنقلة لتخزين الجثث.

وتظهر في الصور أكياس الجثث والأكياس الزرقاء التي تحتوي على الأمتعة الشخصية للمتوفى مكدسة داخل وحدة تخزين الثلاجة خارج المستشفى. وقال أحد العاملين في قسم الطوارئ "بالتأكيد الجثث مكدسة على الأرض. لا يوجد مصعد للمساعدة في وضع الجثث على الرف".

وعلق متحدث باسم المستشفى بالقول "مثل المستشفيات في نيويورك وأماكن أخرى، حصلنا على موارد إضافية مثل وحدات التبريد المحمولة للمساعدة مؤقتًا في إدارة الأزمة"، وقال إن المستشفى يركز حاليًا على جلب موارد تمريضية إضافية للمساعدة في رعاية الزيادة في الحالات.

وقال 6 من العاملين في مجال الطوارئ، إن المستشفى كان يعالج حوالي 100 إلى 130 مريضًا في وقت واحد خلال أوائل الشهر الجاري، عندما كان الوباء في ذروته، بينما انخفض العدد خلال الأيام القليلة الماضية إلى حوالي 50 مريضًا.

وتتصدر الولايات المتحدة معدلات الإصابة والوفاة بكورونا على مستوى العالم، بواقع يزيد عن 644 ألف حالة إصابة، توفي منهم أكثر من 28 ألفًا، بينما تجاوز الرقم العالمي للإصابات المليونين توفي منهم أكثر من 135 ألفًا، وتعافى ما يزيد عن 523 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن
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