لحظة بلحظة، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 16 أبريل/نيسان

حتى مساء الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليوني و 173 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 546 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

الصحة المصرية: وفاة 13 و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 43 ليصل إجمالي الوفيات 196 والإصابات 2673 والمتعافين 596.

الصحة الإماراتية: تسجيل حالتي وفاة و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 61.

مجلس أوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني: استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين طيلة شهر رمضان المبارك بسبب كورونا.

وزير الصحة التركي: تسجيل وفاة 125 و4801 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1415 ليبلغ إجمالي الوفيات 1643 والإصابات 74193 والمتعافين 7089.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء تسع حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 415.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 119 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524.

الكويت: شفاء 19 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 225.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 83.

وزارة الصحة السعودية: شفاء 59 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 990.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6380.

الصحة العراقية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 1434 وارتفاع أعداد المتعافين إلى 856 بعد تعافي 44.

الصحة الجزائرية: 12 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 348 و108 إصابات جديدة ليبلغ عدد المصابين 2268.

حاكم ولاية نيويورك يعلن تمديد إجراءات الإغلاق حتى 15 مايو المقبل للحد من انتشار وباء كورونا

مجلس أوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني: استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين طيلة شهر رمضان المبارك بسبب كورونا

وزارة الصحة البريطانية: وفاة 861 مصابا جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 13729.

بريطانيا: تسجيل 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 103093.

بريطانيا تعلن تمديد إجراءات الإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من انتشار وباء كورونا

المكتب الاتحادي السويسري للصحة: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26732.

سويسرا: وفاة 44 مصابا جراء فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع عدد العاطلين عن العمل منذ بدء تفشي فيروس كورونا لأكثر من 22 مليونا.

وزارة الصحة الهولندية: تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29214.

هولندا: وفاة 181 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3315.

المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6791.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص خاصة في مناطق الصراعات.

زارة الصحة الإسبانية: تسجيل 5183 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 182816.

وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 4869.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1606 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 77995.